Полная изоляция и 245% пошлины на импорт: Трамп предлагает другим странам "заморозить" торговлю с Китаем

Президент Трамп планирует изолировать Китай, предлагая более 70 странам "заморозить" экономические связи с Пекином в обмен на отмену или снижение американских пошлин. В ответ на действия Китая США также угрожают повысить тарифы на китайский импорт до 245% вместо действующих 145%.

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Об очередном повышении пошлин сообщили на официальном сайте Белого дома. Также в апреле 2025 г. президент США Дональд Трамп начал масштабную инициативу, направленную на ограничение влияния Китая на мировую экономику и укрепление национальной безопасности США.

Центральным элементом этой стратегии является попытка убедить более 70 стран "заморозить" экономические отношения с Пекином в обмен на отмену американских пошлин. Одновременно Трамп подписал указ о расследовании зависимости США от импорта критических минералов, особенно из Китая, что может привести к введению новых тарифов.

Согласно сообщениям, администрация Трампа предлагает более 70 странам отмену новых 10% пошлин в обмен на прекращение или ограничение экономических связей с Китаем. По словам Трампа, этот шаг направлен на уменьшение глобального влияния Пекина и на усиление позиций США на мировом рынке. Однако многие страны остаются неуверенными в условиях соглашения и его потенциальных последствий, что создает атмосферу неопределенности в международной торговле.

15 апреля 2025 года Трамп подписал указ, поручающий министру торговли начать расследование влияния импорта критических минералов на национальную безопасность США. Это расследование согласно разделу 232 Закона о расширении торговли в 1962 году должно оценить риски, связанные с зависимостью от иностранных поставщиков, особенно Китая, который является основным источником многих важных минералов для США.

Администрация Трампа также принимает меры по укреплению внутреннего производства критических минералов. В частности, рассматривается возможность создания стратегических запасов металлов из глубоководных месторождений Тихого океана. Цель - уменьшить зависимость от Китая и обеспечить стабильную поставку необходимых ресурсов для американской промышленности.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Китай приказал своим авиакомпаниям прекратить приемку самолетов Boeing и закупку американских запчастей из-за пошлин в 125%. Это обострение торговой войны между США и Китаем ударило по Boeing и может повлиять на цены авиабилетов по всему миру.

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