Министр финансов США ожидает деэскалации тарифного противостояния с Китаем – Bloomberg

Министр финансов США Скотт Бессент уверен, что Америка и Китай не смогут продолжать свое тарифное противостояние. По его мнению, двум крупнейшим экономикам мира придется искать пути деэскалации, и это будет сделано в ближайшем будущем.

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Об этом министр заявил 22 апреля на закрытом саммите инвесторов в Вашингтоне, передает Bloomberg со ссылкой на неназванные источники. Представитель команды Дональда Трампа охарактеризовал текущую ситуацию как по сути торговое эмбарго.

Он заверил инвесторов, что текущая ситуация – 145% тарифы на китайские товары со стороны США и 125% тарифы на американскую продукцию со стороны КНР – не является устойчивой.

Напряженность может снизиться в ближайшие месяцы, и это принесет облегчение рынкам, утверждал Бессент. Но также он предупредил, что более масштабная сделка может занять больше времени.

Президент США Дональд Трамп, которого в тот же день спросили о комментариях Бессента, сказал, что у Вашингтона "все хорошо" с Пекином и что он не ожидает "жестких" переговоров. Трамп пообещал "быть очень добрым к Китаю".

Окончательный тариф на товары из КНР, по словам Трампа, "даже близко не будет" к установленному им уровню в 145%.

"Мы будем очень любезны. Они будут очень любезны. И мы посмотрим, что произойдет. Но в конечном итоге им придется заключить сделку, потому что в противном случае они не смогут иметь дело с Соединенными Штатами", – прокомментировал ситуацию американский лидер.

Как ранее писал OBOZ.UA, 21 апреля Китай предупредил другие страны не заключать торговые соглашения, которые могут нанести ущерб интересам КНР, с США и партнерами. В противном случае Пекин сам совершит ответные действия.

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