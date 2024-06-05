Тарифы на электроэнергию в Украине и Европе: кто на самом деле платит больше

В Украине распространяют фейки о том, что в ЕС цены на газ меньше, чем в Украине. При этом на самом деле только в одной стране Евросоюза стоимость тока меньше. Средняя цена в ЕС почти вдвое выше, чем в Украине.

Согласно данным Евростата, в Молдове, несмотря на низкий уровень зарплат и пенсий, электроэнергия стоит 6,41 грн за кВт*ч. На самом деле, чем богаче страна, тем больше у нее возможностей субсидировать население и продавать ток дешевле, чем стоит его генерация и распределение.

Согласно данным Евростата, средняя стоимость электроэнергии в ЕС достигает 9,74 грн за кВт*ч. Относительно дешевая электроэнергия в Болгарии (4,34 грн за кВт*ч) это значительно меньше, чем в Молдове, однако все равно дороже, чем в Украине даже после пересмотра тарифа.

В Ирландии электроэнергия стоит 20,1 грн за кВт*ч, в Германии – 12,6 грн за кВт*ч. На графике можно увидеть стоимость электроэнергии в Украине и соседних странах ЕС и Молдове . Единственная страна ЕС, в которой стоимость электроэнергии ниже, чем в Украине – Венгрия.

"Действующий тариф покрывает себестоимость производства 1 кВт*ч двумя государственными энергокомпаниями - "Энергоатомом" и "Укргидроэнерго", а также передачу электроэнергии и ее распределение. Тариф состоит исключительно из себестоимости затрат, без копейки какой-либо надбавки. Рыночная же стоимость одной киловатт -час составляет более 7,5 грн", - цитирует Кабмин замминистра энергетики Светлану Гринчук.