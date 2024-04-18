Тариф на электроэнергию в Украине с мая: когда и как могут пересчитать стоимость кВт*час

В Украине стоимость электроэнергии не изменится как минимум в мае. При этом в правительстве рассматривают возможность незначительно поднять стоимость тока, однако вероятно такое повышение может состояться уже летом.

"В мае точно тариф не изменится", – говорит собеседник OBOZ.UA в правительстве. В качестве примера приводит прошлогоднюю ситуацию, когда обсуждения по тарифу внутри правительства, министерства, профильной комиссии продолжались почти полгода, и при этом тариф удалось повысить только с июня.

Быстро оценить все убытки тоже сложно. Кроме того, невозможно спрогнозировать, какими будут результаты последующих атак. "Вы же слышали, что президент сказал? Ракеты закончились, не было чем защитить Трипольскую ТЭС. Не надо нагнетать панику, но представьте ситуацию, что США не оказывают помощь и ракет нет. Что тогда делать?" – задается вопросом собеседник в Кабмине.

Однако уже сейчас начались обсуждения возможного повышения стоимости электроэнергии. После серии атак заместитель министра энергетики Светлана Гринчук чуть ли не впервые от имени правительства публично заявила, что повышение тарифов может произойти. "Немножечко наверняка придется откорректировать, чтобы у нас была возможность хоть как-то покрывать то восстановление и ремонты, которые необходимы", – сказала Гринчук в эфире национального телемарафона.

С похожей коммуникацией выступил и председатель профильного комитета Рады Андрей Герус. "Именно сегодня такого решения нет. Но речь идет об обсуждении всех этих источников", – пояснил он.

"Точно могу сказать, что повышать тарифы в мае не будут. Решение требует значительного обсуждения и согласования, это невозможно быстро сделать. И также не будет сильного подорожания. Рассказы о тарифе в 4 грн или даже в 5 грн – дезинформация", – рассказывает OBOZ. .UA собеседник в правительстве.

Как видно на графике, тариф для населения не менялся с октября 2021 года до июня 2023 года. Решение было принято исключительно из-за необходимости возобновлять энергосистему после обстрелов. Ущерб, нанесенный Россией последними обстрелами, еще подсчитывают. Однако речь может идти о миллиардах долларов.

Только ДТЭК объявила о поражении на сумму около 230 миллионов долларов. При этом РФ уничтожила две ТЭС компании "Центрэнерго" (Трипольская и Змиевская). Значительный ущерб нанесли и ДнепроГЭС. Только за счет тарифа компенсировать ущерб невозможно. В первую очередь средства на восстановление энергосистемы выделяют международные партнеры. Однако и они задают вопросы.

Как ранее писал OBOZ.UA, Нацкомиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) заявляет, что никаких работ по повышению тарифа на электроэнергии в мае не проводят. При этом решение должно приниматься правительством, а не Нацкомиссией.

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