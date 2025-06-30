Такого с курсом в Украине еще не было: официальный евро вырос и обновил исторический рекорд

Национальный банк (НБУ) обновил официальный курс евро на 1 июля до 48,99 грн. Это сразу на 21 коп. превышает текущий. А также является рекордом в истории Украины.

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Об этом рассказали в НБУ. По его данным, 30 июня официальный курс евро составляет 48,78 грн. Что также является рекордом на текущий момент.

Отметим: за последние полмесяца это уже 6-е обновление официального курса евро в Украине. Впервые это произошло 11 июня – тогда НБУ обновил курс (на 12 июня) с 47,5 до 48,08 грн. Таким образом, с того момента официальный курс вырос уже на 1,49 грн.

Впрочем, в экспертных кругах ожидали такого развития событий. Как рассказала финансовый эксперт Елена Соседка, к концу 2025 года курс евро может существенно вырасти. По ее прогнозу, в декабре он может достигнуть 49-50 грн.

Причин этого, по словам эксперта, несколько. В частности:

Высокий спрос на евро со стороны украинских импортеров.

Спекулятивная активность.

"К декабрю евро вполне реально может приблизиться к отметке 49-50 грн. И здесь главная рекомендация – внимательно следить за рынком и избегать панических решений", – отметила эксперт.

В МВФ сделали заявление по переходу Украины на евро

Тем временем директор МВФ Витас Василяускас ранее сообщил, что вступление в Евросоюз предусматривает переход на евро. Соответственно, Украина должна адаптировать свою правовую систему к европейской.

"Для меня главным приоритетом или стратегической целью является членство Украины в ЕС. Просто адаптируйте свою правовую систему и будьте частью клуба", – говорится в сообщении.

Впрочем, в ближайшее время Украина не будет отказываться от гривни ради перехода на евро. Как рассказал заместитель главы Нацбанка Сергей Николайчук, это очень далекая перспектива. Ведь только оценка готовности и необходимости такого перехода будет осуществляться через 10-15 лет.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, финансовый эксперт Алексей Козырев считает, что, несмотря на вытеснение доллара с мировых рынков со стороны евро, делать ставку только на эту валюту не стоит. Ведь экономика Евросоюза "все же остается на грани рецессии и стагнации", экономическое неравенство между членами Евросоюза усиливается, а "локомотивы" экономики Европы – Германия и Франция – не могут вытягивать показатели всего блока.

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