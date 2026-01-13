В Киеве адвокат за $9 тыс. обещал клиенту организовать избежание мобилизации. Подробности и фото

В Киеве правоохранители разоблачили адвоката, который, по информации следствия, обещал клиенту организовать избежание мобилизации. Свои "услуги" злоумышленник оценил в 9 тысяч долларов США.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит длительный срок заключения.

Что известно

"Адвокат обещал клиенту повлиять на военнослужащих ТЦК, чтобы тот избежал мобилизации. За неправомерную выгоду фигурант гарантировал решение вопроса о снятии с розыска лица призывного возраста", – рассказали в пресс-службе.

Полицейские Департамента стратегических расследований НПУ задержали адвоката во время получения 9 тысяч долларов вознаграждения. Также были проведены обыски в служебных помещениях ТЦК и СП.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества. Устанавливаются лица, которые могут быть причастны к сделке.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киева задержали мужчину, который, по информации следствия, помогал уклонистам незаконно пересечь границу в обход пунктов пропуска. Стоимость "услуг" злоумышленника составляла 20 тысяч долларов США с человека.

