Такого с курсом в Украине еще не было: официальный евро обновил исторический рекорд

Нацбанк обновил официальный курс евро на 12 июня до 48,09 грн. Это на сразу на 63 коп. превышает текущий, а также является рекордным в истории Украины.

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Об этом рассказали в НБУ. По его данным, предыдущий рекордный курс действовал 22 апреля – он составил 47,77 грн.

Что происходит с евро на рынках

Как отметил финансовый аналитик Алексей Козырев, мировой валютный рынок готовится к очередному сотрясению. Дело в том, что:

На 18 июня запланировано заседание Федрезерва США по процентным ставкам (ФРС, аналог госбанка).

В этот раз решения регулятора будут особенно важны, "поскольку сформируют тренд по доллару по меньшей мере до конца 2025 года".

5 июня Европейский центральный банк (ЕЦБ) снизил свои ключевые ставки на 0,25 процентных пункта.

Последнее привело к тому, что разрыв между ставками ЕЦБ и ФРС "стал еще больше" – и в целом "эта разница уже достаточно долго превышает 2% годовых".

"Такой существенный разрыв ставок теоретически должен сработать на укрепление позиций доллара, ведь американские активы дают более высокую доходность, чем европейские. Но этого не происходит", – рассказал аналитик.

Более того, подчеркнул он, евро периодически вытесняет доллар на международных рынках. При этом в самом ЕЦБ заговорили о возможности для евро стать заменой доллару как мировой резервной валюты.

Причин потрясений для доллара Козырев выделяет несколько, в частности:

непредсказуемые действия президента США Дональда Трампа в отношении других стран и в экономическом, и в политическом плане;

вмешательство Трампа в работу ФРС по поводу монетарной политики;

открытый конфликт Трампа с его бывшим ближайшим союзником Илоном Маском;

столкновения американской нацгвардии с протестующими против принудительных депортаций мигрантов в Лос-Анджелесе.

"На этом фоне евро для инвесторов выглядит более привлекательно, чем зависимый от геополитических и торговых прихотей Трампа доллар. Действия ЕЦБ более прогнозируемы, наблюдается относительный прогресс в снижении инфляции в ЕС до целевых показателей 2%", – резюмировал аналитик.

Стоит ли скупать евро

Украинцы теряют интерес к доллару, говорит Козырев. А вот к евро, напротив, растет.

Тем не менее, по его словам, сейчас делать ставку только на евро и его постоянное укрепление по отношению к другим ведущим мировым валютам, все же не стоит.

Экономика Евросоюза "все же остается на грани рецессии и стагнации".

Усиливается экономическое неравенство между членами Евросоюза.

"Локомотивы" экономики Европы – Германия и Франция – не могут вытягивать показатели всего блока.

Сохраняется серьезная зависимость ЕС от цен на энергоносители.

В условиях жесткой конкуренции за рынки сбыта на фоне сегментации мировых рынков сильное укрепление евро к доллару и другим основным мировым валютам "не устроит ни сам ЕЦБ, ни европейских производителей" – поскольку это снижает конкурентоспособность европейских товаров.

Как сообщал OBOZ.UA, в ближайшее время Украина не будет отказываться от гривни ради перехода на евро. В Нацбанке подчеркивают: это очень далекая перспектива. Ведь только оценка готовности и необходимости такого перехода будет осуществляться через 10-15 лет.

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