Такого не было 1,5 года. В январе доходы Украины превысили траты: почему это не повод для радости

В январе-2024 в Украине впервые за 1,5 года сведенный бюджет был сведен с профицитом – в 4,4 млрд грн. Т.е., доходы страны превысили траты. Впрочем, это стало результатом вынужденной бюджетной экономии в начале года – ведь расходы сводного бюджета в январе были на 21,5 млрд грн (10,5%) меньше в годовом исчислении.

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Он отметил: расходы на оборону, безопасность, правопорядок уменьшились на 34,3 млрд грн (26,2%).

"В то же время по сравнению с январем 2022 года расходы на социальную защиту увеличились на 1,6%, образование – на 15%. Расходы на обслуживание госдолга выросли в 11 раз, что обуславливается увеличением процентных платежей по ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа)", – говорится в сообщении.

При этом нардеп подчеркнул: в целом сводный бюджет был сведен с профицитом 4,4 млрд грн. При этом:

дефицит по государственному бюджету составил 15 млрд грн;

профицит местных бюджетов – 19,4 млрд грн.

В целом же, отметил Гетманцев, в последний профицит за месяц по сводному бюджету был зафиксирован в июле-августе 2022 года. Когда также "имело место нарушение в ритмичности бюджетного финансирования".

На что Украина тратила деньги

Оборона – 35,5%.

Безопасность, правопорядок, судебная власть – 17%.

Социальная защита – 21,2%.

Образование – 10%.

Обслуживание госдолга – 5,2%.

Здравоохранение – 3,4%.

Экономическая деятельность – 1,6%.

Прочие расходы – 6,1%.

Апокалиптические прогнозы не справились

В то же время, Гетманцев признал: старт бюджета-2024 "оказался сверхсложным". Причина – задержки с внешним финансированием. Впрочем, отметил он, апокалиптические прогнозы не справились.

"Приемлемое высполнение бюджета по расходам, где львиная доля по-прежнему приходится на сектор безопасности и обороны, достигнуто благодаря внутренним ресурсам (прежде всего, перевыполнению плана налоговых поступлений). А также бюджетной экономии, грамотному управлению бюджетной ликвидностью", – объяснил нардеп.

Как у Украины будет с деньгами дальше

При этом он признал: сходные тенденции в выполнении бюджета имели место также в феврале. Однако в марте ситуация должна улучшиться – ведь в это время ожидается поступление финансирования сразу с ряда источников. В частности:

от ЕС – в рамках программы Ukraine Facility;

очередные транши от МВФ и Всемирного банка

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в Украине на уровне правительства и профильных комитетов Верховной Рады обсуждается вопрос увеличения доходов бюджета. Найти нужно финансирование в сумме 0,5% ВВП, то есть около 40 млрд грн. Для этого в стране могут ввести ряд новых налогов, в том числе на дорогостоящие имущество. Однако общие потребности финансирования военного бюджета в разы выше и составляют более 400 млрд грн.

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