Нужно найти миллиарды гривен: в Украине готовят повышение налогов – СМИ

В Украине на уровне правительства и профильных комитетов Верховной Рады обсуждается вопрос увеличения доходов бюджета. Найти нужно финансирование в сумме 0,5% ВВП, то есть около 40 млрд грн. Для этого в стране могут ввести ряд новых налогов, в том числе на дорогостоящие имущество. Однако общие потребности финансирования военного бюджета в разы выше и составляют более 400 млрд грн.

План увеличения бюджетных поступлений Украина должна продемонстрировать Международному валютному фонду (МВФ) в рамках рекордной программы финансирования на 15,6 млрд долл. Как сообщают СМИ, уже активно обговариваются идеи дополнительного налогообложения в виде:

0,1% военного сбора с прибыли предприятий и доходов физлиц-предпринимателей (ФЛП);

1,5% – от стоимости драгоценных металлов;

30% – от стоимости ювелирных изделий;

10% – от стоимости движимого имущества (какого именно, пока не уточняется);

дополнительное налогообложения операций с недвижимостью (без подробностей).

Предполагается, что такие меры как раз позволят найти для бюджета около 40 млрд грн. Однако, по расчетам источников в парламенте, бюджету только на потребности обороны понадобится более 400 млрд грн. И это без дополнительной мобилизации и при условии, что США все же утвердят пакет финансовой помощи.

По этой причине рассматривается еще один "налоговый" вариант привлечения средств. Речь идет о повышении ставок основных налогов, а именно НДС и военного сбора с доходов физических лиц.

"Один процент ставки НДС стоит бюджету 35 млрд грн, а один процент военного сбора – 27 млрд гривен. Вот и считайте, как мы можем покрыть наши потребности", – отметил один из источников, знакомых с ходом дискуссий. Если исходить из озвученных им цифр, ставки НДС и военного и сбора придется поднимать на 6-7%.

Налоги – не единственный вариант, который рассматривают в Кабмине и Верховной Раде. Альтернативой может стать расширение возможностей рынка ОВГЗ. Однако специалисты предупреждают: потенциал этого инструмента очень ограничен, ведь экономика практически достигла своих возможностей в кредитовании правительства.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее глава налогового комитета парламента Даниил Гетманцев подсчитал, что Украине понадобится дополнительно 720 млрд грн финансирования, чтобы мобилизовать 400-500 тыс. солдат. По словам Гетманцева, это очень серьезная сумма, и чтобы ее найти, власти придется принимать "непопулярные решения".

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