Суд арестовал подельника скандального Хейло из Минэнерго: решение ВАКС и детали дела

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) взял под стражу доверенное лицо экс-заместителя министра энергетики Александра Хейло – Сергея Пилипчука. Он был в составе группы из трех человек (один их которых, собственно Хейл), которая планировала получение взятки суммой $500 тыс. По данным следствия, именно через Пилипчука передавали деньги.

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Об этом свидетельствует трансляция заседания ВАКС. Самому Хейло еще не избрали меру пресечения, в суде слушается ходатайство.

Пилипчука в то же время взяли под сражу в зале суда. Альтернативой является 65 млн грн залога. Пилипчук во время выступления назвал все обвинения "провокацией".

"НАБУ и САП просили 100 млн грн залога. В случае внесения средств на Пилипчука возложат ряд обязанностей, в частности не отлучаться из Киева и Киевской области, сдать загранпаспорта и носить электронный браслет", – отметил журналист Олег Новиков.

Дело Хейло: что известно о скандале

Замминистра энергетики (позже был уволен) Александра Хейло задержали при получении взятки в $500 тыс. Его подозревают в организации масштабной схемы с незаконным вывозом горнодобывающего оборудования из прифронтового района. Вместе с ним были задержаны еще три человека, включая руководителя одной из госшахт с востока.

Как сообщили в НАБУ, Хейло предложил руководителю угольного госпредприятия в западном регионе за $500 тис. обеспечить передачу на хранение с возможностью использования ценного оборудования для добычи угля из шахт ГП на востоке. При этом на самом деле речь шла фактически о спасении этого оборудования, поскольку оно находилось неподалеку от зоны боевых действий.

"Средства должны были передаваться пятью частями по 100 тыс. долларов на каждой встрече. Во время передачи третьего транша взятки одному из пособников его разоблачили "на горячем", – пояснили в НАБУ.

Участникам схемы сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды в крупном размере должностным лицом). Если их признают виновными, им грозит заключение на срок от 8 до 12 лет.

12 августа Хейло уволили с должности замминистра энергетики по инициативе министерства. Заместителем министра он был почти год, с 6 сентября 2023 года.

По информации на сайте Минэнерго, в течение 33 лет трудовой деятельности Хайло был тесно связаны с угольной отраслью. В частности, – он имеет опыт на руководящих должностях угледобывающих предприятий, в частности в сфере экономики, сбыта угольной продукции, маркетинга, поставки угля на ТЭС Украины и стратегического развития компаний.

В 2013-2022 годах работал на руководящих должностях ГП "УК "Краснолиманская", ПАО "Энергоинвест Холдинг", ПАО "Центрэнерго". С декабря 2022 года и до назначения на должность заместителя министра возглавлял ГП "Укруголь".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее бывший работник БЭБ был задержан на огромной взятке. Он занимался оборонными закупками, бизнес оформил на жену и имел большую зарплату.

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