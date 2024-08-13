Хейло имел бизнес в Крыму, жену-судью и миллионы от родственницы: как коррупционный скандал указал на сомнительную кадровую политику Кабмина

Муж судьи, топ-менеджер с многолетним опытом, опытный работник угольной отрасли Александр Хейло годами возглавлял государственные предприятия. Он работал в "ПК "Краснолиманская", "Центрэнерго", "Укруголь". Но на взятке в 500 тыс. долларов попался только после того, как год проработал заместителем министра энергетики. Такие деньги чиновник хотел получить за то, чтобы передать оборудование из государственной шахты в Донецкой области в госпредприятия Львовско-Волынского угольного бассейна. Сейчас Хейло находится под арестом с возможностью выйти под залог в 25 млн грн.

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Министр энергетики Герман Галущенко в прошлом году предложил назначить Хейла на должность своего заместителя, хотя тот уже тогда имел сомнительную репутацию. Уже после аннексии Хейло стал совладельцем крымской компании, его родственница Мария, также работавшая на госпредприятиях, получала средства от производителя оборудования для шахт и сразу же передавала их Хейлу. А его жена Яна, донецкая судья, месяцами находилась в аннексированном Крыму, несмотря на свою должность.

О том, кто такой Хейло, с кем он связан и почему его не должны были назначить замминистра, читайте в материале OBOZ.UA.

Бизнес в аннексированном Крыму, антиукраинские заявления и супруга-судья. Почему Хейло не должен был попасть в правительство

Яна Хейло, жена уволенного замминистра, около 20 лет работала судьей (последнее место работы – Донецкий апелляционный суд) и в прошлом году ушла в отставку. А сейчас она судится с ПФУ, чтобы повысить свою пенсию. В 2022-м в среднем в суде жена уволенного чиновника получала 193,5 тыс. грн в месяц.

OBOZ.UA получил вывод Громадської ради доброчесності (орган, анализирующий и проверяющий информацию для Высшей квалификационной комиссии судей), в котором говорится, что Яна Хейло до 2018-го по меньшей мере дважды ездила в аннексированный Крым. Одна из поездок продолжалась 64 (!) дня. То есть, на протяжении более двух месяцев судья должна была соблюдать оккупационные законы. Кроме того, она использовала российский рубль в качестве средства платежа на территории Украины.

В этом же выводе говорится, что Александр Хейло 5 ноября 2014-го, уже после аннексии, стал владельцем 25% крымского ООО "Фест Трейд". "Муж судьи (Александр Хейло, – ред.) регулярно распространяет в сети Facebook антиукраинский контент. В частности, например, был опубликован ролик под названием "Бойцов Беркута таранит грузовик. Это метод прихода к власти нынешней хунты" и статью под названием "Заявление ООН: государства Украина не было никогда", – говорится в выводах комиссии.

Тогда Громадська рада доброчесності отдельно не акцентировала внимание на Александре, потому что была заинтересована его женой. Но именно благодаря их исследованию уже в 2018-м стало известно об откровенно антиукраинских взглядах будущего топ-чиновника. И несмотря на то, что он распространял тезисы о "хунте" и о том, что "государства Украины нет и не было", его все равно назначили на должность замминистра энергетики.

Крымская компания "Фест Трейд", среди основателей которой был Александр Хейло, находится в Симферополе. После аннексии компания не закрывала юридическое лицо в Украине, однако зарегистрировалась и по российским законам. И именно в российском реестре и указано владельцем 25% компании Александра Хейла. Среди его партнеров: Павел Кравченко (50%) и Виталий Фомин (25%). Украинской компанией "Фест Трейд" полностью владеет Павел Кравченко.

Если в Украине компания была зарегистрирована еще в 2013 году, то в стране-оккупантке "Фест Трейд", согласно данным Федеральной налоговой службы РФ, зарегистрировали только в октябре 2014-го. В это время среди основателей и появился Александр Хейло. Компания должна была заниматься деятельностью в сфере бухгалтерского учета и оптовой торговли.

Павел Кравченко, основной владелец "Фест Трейда", зарегистрирован в Симферополе. Он также являлся руководителем донецкой компании "Прима-Групп". А третий партнер Хейла – Виталий Фомин, в 2019-м работал в государственном предприятии "Госуглеснаб" (основатель – Минэнерго). И "Фест Трейд", и "Прима-Групп" еще с 10 компаниями объединяет один номер телефона, который использовали при регистрации – 09531343**.

Уже этой информации было достаточно для того, чтобы не назначать Александра Хейло на должность заместителя министра энергетики. Человек, распространявший антиукраинскую пропаганду, чья жена-судья месяцами проводила в аннексированном Крыму и открыла бизнес на оккупированной территории - точно не образец добродетели.

Связи с подозреваемым в поставке угля с оккупированных территорий и странный "заем" для родственницы из госпредприятия

Александра Хейла также связывают с Сергеем Кузярой. Он работал в "Шахте "Краснолиманская", когда этот бизнесмен входил в перечень ее основателей. В интервью журналистам уже бывший замминистра признавался, что Кузяра – его кум. При этом этот кум подозревается в деле о незаконном снабжении угля с оккупированных территорий. Он также работал с бывшим регионалом Игорем Гуменюком, старшим сыном Виктора Януковича Александром. Именно поэтому Кузяра в СМИ называли "менеджером семьи Януковича". Хотя сам Кузяра подобные обвинения опровергал.

OBOZ.UA также удалось найти родственницу Хейла – Марию. В августе 2022-го она устраивалась в госпредприятие "Селидовуголь" на должность начальника отдела маркетинга, сбыта продукции, МТЗ и проведения публичных закупок. В своей декларации за 2021-й женщина отметила, что у него есть автомобиль марки CITROEN и садовый дом. В тот момент Мария работала в обогатительной фабрике "Россия" (впоследствии ее переименовали в фабрику "Украина"). Ни сбережений, ни банковских счетов тогда женщина в декларации не показала.

Последняя декларация Марии – за 2023 год. Она работала заместителем генерального директора по коммерческим вопросам "Селидовуголь". В год ее доход от госпредприятия составил 285,1 тыс. грн. Это около 23,7 тыс. грн в месяц. При этом она задекларировала доход за счет возврата уставного капитала в "Укр Эко Сити" в размере 1 млн. 749 тыс. 100 грн . и сразу же эти деньги передала брату в качестве возврата ссуды. Что интересно, Александру Хейлу она отдала всю полученную от "Укр Эко Сити" сумму до последней гривны.

Однако среди учредителей юридического лица в "Укр Эко Сити", судя по реестру YouControl, Марии не было. А уставный капитал этой компании составляет всего 100 грн. Основатель "Укр Эко Сити" – Гуань Цинбай, директор по маркетингу Sany Heavy Equipment. Эта китайская компания поставляет оборудование на государственные шахты. Хейло получил деньги 31 мая 2023 года. Тогда он являлся руководителем государственного "Укругля".

То есть фактически поставщик оборудования для государственных шахт передавал средства родственнице уволенного замминистра, а она всю сумму до последней гривны отдавала Хейлу. В 2022 году Мария Хейло передала родственнику 2,5 млн грн. Однако декларацию за этот год она не подавала, поэтому не известно, получила ли эти деньги она от поставщика оборудования в госшахты, или же от другой компании.

Элитная квартира для судьи и чиновника: где поселились супруги

В своей декларации Хэйло показал квартиру площадью 133,7 квадрата в Киеве. Он купил ее в кредит в июне 2022 года. OBOZ.UA получил выписку из реестра прав на недвижимое имущество и выяснил, что речь идет о квартире в ЖК "Новопечерская Башня".

Это один из самых дорогих жилых кварталов. В этом ЖК квартира такой площадью без ремонта сейчас продается примерно за 200 тыс. долларов (8,5 млн грн).

Такая же квартира с ремонтом в Новопечерской Башне продается уже за 420 тыс. долларов (17,3 млн грн). В своей декларации замминистра указал стоимость в 4 млн грн. Это в 2,1 раза меньше, чем рыночная стоимость такой квартиры без ремонта по состоянию на данный момент.

Ранее Хейло работал на руководящих должностях ГП "ПК "Краснолиманская", ПАО "Энергоинвест Холдинг", ПАО "Центрэнерго". Также был руководителем ГП "Укруголь". Он имел относительно высокие зарплаты. Например, в "Центрэнерго" зарабатывал 93,6 тыс. рублей. грн в месяц Однако, если обвинения по взятке будут доказаны в суде, наибольшую часть своего заработка Хейло мог получать нелегально.

Известный журналист-расследователь Юрий Николов утверждает, что Хейло – креатура самого министра энергетики Германа Галущенко и его советника Игоря Миронюка. При этом Миронюка Николов связывает с Андреем Деркачем (подозревается в госизмене). Миронюк был помощником Деркача с 2002 по 2012 год. Сын Миронюка Артур в последние годы работал в отделе координации проектов технической помощи "Энергоатома", занимался проектами, связанными с международными донорами Украины.

Работающие в энергетической отрасли собеседники OBOZ.UA говорят, что Хейло далеко не первый сомнительный заместитель министра энергетики, отвечающий за угольную отрасль. Мол, годами в этой сфере действуют схемы, а их участники всегда заинтересованы в назначении "правильного" профильного зама. Однако кто бы ни лоббировал Хейла, без согласия Галущенко и Шмыгаля назначить его было бы невозможно.

В Министерстве энергетики наоборот утверждают, что задержание Хейла произошло якобы при содействии Галущенко. Хотя правоохранители в своих официальных релизах о таких обстоятельствах задержания не указывали.

В любом случае, то, что Хейло смог стать заместителем министра несмотря на свое скандальное прошлое, антиукраинские заявления и бизнес в Крыму – уже достаточно для того, чтобы ответственные за это лица понесли наказание. Также есть вопросы и в НАПК, которые должны были проверять декларации замминистра. Почему миллионы гривен "ссуды" от родственницы, которая не занимается бизнесом, не вызывали вопросов у правоохранителей? Замминистра назначают на должности по представлению премьера в соответствии с предложением министра. В этом случае – Галущенко. Поэтому, по меньшей мере, политическую ответственность должен нести именно глава министерства.