США лоббируют историческое решение: активы РФ будут работать в пользу Украины

Министр финансов США Джанет Йеллен выразила оптимизм по поводу хода переговоров "Большой семерки" о плане использовать российские замороженные активы в пользу Украины. Решение может быть принято в июне.

Об этом говорится в публикации Bloomberg. "Я чувствую себя очень хорошо после наших разговоров", – сказала Йеллен в кулуарах встречи министров финансов и управляющих центральных банков "Большой семерки" в Италии. США настаивают на том, чтобы "Большая семерка" использовала будущие доходы, полученные от около 280 миллиардов долларов из фондов российского центрального банка.

План может открыть пакет помощи Украине в размере до 50 миллиардов долларов. Согласно проекту коммюнике, с которым ознакомился Bloomberg (и который еще может измениться), министры заявят, что обсудили потенциальные схемы по увеличению доходов от арестованных активов.

Несмотря на то, что "Большая семерка" приближается к реализации плана в общих чертах, многие важные технические детали все еще обсуждаются, включая точный механизм кредита, суммы, которая будет собрана авансом, и способ предоставления средств. управляться и распределяться.

Крайне важно, что "Большая семерка" должна будет договориться о том, как будут распределяться риски, и этот вопрос находится в центре внимания Европейского Союза, где базируется основная часть активов.

Ранее стало известно, что Германия открыта для использования доходов от замороженных российских активов для помощи Украине в войне с РФ и готова быстро перенаправить эти средства. Речь идет именно о доходах, а не самих активах.

Напомним, ранее стало известно, что Владимир Зеленский якобы планирует поучаствовать в мероприятиях "Дня Д" во Франции в начале июня, а также во встрече лидеров G7 в Италии. Глава государства воспользуется этими событиями, чтобы призвать Запад передать больше помощи для борьбы с РФ. Также он планирует попросить НАТО сбивать российские ракеты.

Стоит добавить, что с учетом позиции Франции и Германии, также готовой поддержать план США, растут шансы, что он может быть полностью одобрен на встрече лидеров G7, которая запланирована на 13-15 июня 2024 года.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал увеличение помощи Украине, в частности, поставки военной техники. Он также предупредил: если Москва зайдет слишком далеко, Европа должна быть готова действовать, чтобы защитить мир.

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