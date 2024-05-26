Кредит для Украины могут обеспечить за счет замороженных российских активов – Financial Times

Министры финансов G7 поддержали идею предоставления Украине кредита в размере 50 миллиардов долларов, который будет погашаться за счет доходов от замороженных российских активов. Первый транш от этих активов Украина может получить в июле 2024 года при согласовании шагов руководством Евросоюза.

Об этом пишет Financial Times. Это решение было обсуждено во время встречи в итальянском Стрезе 25 мая, где министры выпустили коммюнике, в котором заявили о поиске различных вариантов использования доходов от замороженных активов России.

На встрече в Стрезе, министры финансов G7 обсудили вопросы предоставления кредита Украине, основываясь на предложениях США. Это предложение предусматривает предоставление кредита в размере 50 миллиардов долларов, который будет погашаться за счет доходов от замороженных активов российского центрального банка. На сегодняшний день более 190 миллиардов евро российских активов хранятся в бельгийском центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear.

Проект коммюнике, с которым ознакомилась Financial Times, отмечает, что министры добились прогресса по вариантам использования доходов от замороженных российских активов. Эти варианты будут представлены лидерам G7 перед саммитом в июне. Однако многие детали займа еще не согласованы, включая точную сумму, кто именно будет выдавать кредит и как он будет гарантирован в случае, если Украина не сможет выплатить свой долг или если доходы не материализуются.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину были заблокированы активы Банка России на сумму около 260 миллиардов евро, две трети из которых заморожены в ЕС. Бельгийская компания Euroclear держит около 191 миллиарда евро, принадлежащих российскому Центробанку и в 2023 году заработала на этих активах около 4,4 миллиарда евро.

Представители Минфина США отметили, что Украина не сможет сразу получить всю сумму при конфискации замороженных российских активов. Ожидается, что первый транш прибыли заблокированных активов российского Центробанка Украина может получить в июле 2024 года, если руководство Евросоюза сможет согласовать такой шаг.

В марте 2024 года лидеры Евросоюза приняли "политическое" решение по использованию доходов из замороженных российских активов для поддержки Украины. Однако конкретный план действий пока отсутствует, и продолжается работа над его разработкой. Венгрия продолжает блокировать конфискацию замороженных активов России в пользу Украины, что усложняет процесс.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Президент Украины Владимир Зеленский планирует принять участие в мероприятиях "Дня Д" во Франции в начале июня, а также во встрече лидеров G7 в Италии. Глава государства воспользуется этими событиями, чтобы призвать Запад передать больше помощи для борьбы с РФ.

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