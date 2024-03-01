Страна ЕС запретила нефть из России: эмбарго ввели раньше срока – EFE

Болгария с 1 марта прекращает импорт российской нефти. Эмбарго начнет действовать раньше срока, ведь Болгария имела права не присоединяться к общеевропейскому запрету до конца 2024 года.

Об этом сообщило агентство EFE. Отмечается, что с 1 марта вступило в силу решение болгарского парламента, принятое в конце 2023 года.

Тогда был утвержден график, предусматривающий сокращение импорта вдвое с 1 января, затем - до 25% с 1 февраля, а также полную его остановку с 1 марта.

В Евросоюзе еще в декабря 2022 года действует эмбарго на поставки российской нефти. Но Болгария получила право до 1 октября 2024 года не соблюдать это эмбарго — отсрочка была дана отсрочка из-за географического положения. При этом уже к концу 2023 года Болгария все равно снизила объем закупок у РФ на 80%.

В декабре-2024 Болгария также задумалась о запрете переработки нефти на заводе "Лукойла" в Бургасе, но такое решение не было принято окончательно. Это единственный НПЗ в стране, который принадлежит российскому топливному гиганты.

При этом Болгария ввела для НПЗ в Бургасе 60%-ный налог на прибыль, который будет снижен до 15% только после продажи актива. Также на предприятии должна быть проведена модернизация за 500 млн еврочтобы завод мог перерабатывать нероссийскиесорта нефти.

Где Болгария будет брать нефть

Как отмечали ранее аналитики Bloomberg, возможными новыми поставщиками нефти Болгарии являются страны из традиционных "нефтяных регионов". В частности Ближнего Востока и Северной Африки.

В то же время страна уже имеет опыт обеспечения своих потребностей в ресурсе без привлечения к этому России. "В результате войны Кремля в Украине Болгария оказалась отрезана от поставок российского газа и была вынуждена искать альтернативу в Азербайджане, а также у поставщиков сжиженного природного газа", – отметили специалисты.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время Россия может лишиться главного покупателя своей нефти. Причина кроется в новых мощных санкциях США.

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