Курс доллара в Украине станет более гибким: в НБУ объявили о планах по гривне

Национальный банк Украины планирует либерализовать свою валютную политику и сделать курс доллара более гибким. Кроме того, финрегулятор может вернуться к инфляционному таргетированию.

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Об этом предупредил глава Нацбанка Андрей Пышный. Заявление он сделал после того, как украинские власти достигли с представителями Международного валютного фонда соглашения на уровне персонала в стране о выделении очередного транша в 1,1 млрд долларов в рамках программы EFF

"Двигаемся в направлении валютной либерализации согласно Стратегии смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возвращения к инфляционному таргетированию. Обменный курс и дальше будет выполнять функцию поглотителя шоков и помогать экономике приспосабливаться к внутренним и внешним изменениям", – написал Пышный в Facebook.

Глава НБУ также заверил, что политика финрегулятора в сочетании с управляемой гибкостью и дальше будет предотвращать чрезмерные колебания и потерю контроля за инфляционными и курсовыми ожиданиями.

Как менялся валютный режим в Украине

После начала Россией полномасштабной военной агрессии НБУ зафиксировал курс доллара на уровне 29,25 грн.. В Нацбанке объяснили, что таким образом стремились предотвратить панику, обеспечить стабильную работу финансовой системы и способствовать адаптации бизнеса и населения к новым условиям.

Впрочем, 3 октября 2023 года НБУ вернулся к стратегии управляемой гибкости обменного курса, при которой курс гривны к доллару может как расти, так и падать. Это означает, что Нацбанк позволяет межбанковскому рынку влиять на курс, но значительно ограничивает его колебания. Таким образом, увеличение гибкости может означать, что в дальнейшем колебания валют в Украине станут сильнее.

Также OBOZ.UA сообщал, что начиная с 10 сентября в Украине будут действовать новые валютные ограничения, введенные Нацбанком. Эти правила неоднородны: в некоторых аспектах они усиливают ограничения – в частности, вводят лимиты использования валютных карт за границей. Однако у других – ослабляют.

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