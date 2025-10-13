Старый курс больше не действует: сколько теперь стоит доллар в украинских банках

За выходные в украинских банках подорожал наличный доллар. В полдень понедельника 13 октября они выставили его курс на среднем уровне 41,35/41,85 грн (покупка/продажа). Это на 2 коп. выше в покупке и сразу 12 коп. в продаже, чем было вечером пятницы, 10 октября.

В целом крупные учреждения продают валюту по 41,76-42 грн. Так:

Сенс Банк – 41,9 грн;

ПУМБ – 42 грн;

ПриватБанк – 41,85 грн;

Райффайзен Банк – 41,76 грн;

Прокредит Банк – 41,85 грн;

абанк – 42 грн;

Таскомбанк – 41,7 грн;

Укрсиббанк – 41,89 грн.

Покупают же они ее по 41,25-41,48 грн. В частности:

Сенс Банк – 41,48 грн;

ПУМБ – 41,4 грн;

ПриватБанк – 41,25 грн;

Райффайзен Банк – 41,44 грн;

Прокредит Банк – 41,3 грн;

абанк – 41,3 грн;

Таскомбанк – 41,35 грн;

Укрсиббанк – 41,3 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Изменили курс доллара и в обменниках. Там его определили в средние 40,99/41,58 грн (покупка/продажа). Это:

На 4 коп. ниже в покупке.

На 7 коп. в продаже.

К какому курсу готовиться

В целом же, рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, на текущей неделе (13-19 октября) стоимость валюты в банках и обменниках будет находиться в пределах 41,25-41,65 грн. Таким образом:

В банках ожидается снижение курса как в покупке, так и продаже.

В обменниках – рост и в покупке, и в продаже.

"Валютный рынок имеет признаки стабильности и защищенности от возможных "засад обстоятельств". По крайней мере на протяжении 13-19 октября курсовые перипетии не будут отличаться какой-либо новизной", – рассказал банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинские банки и обменники могут не принимать некоторые купюры иностранных валют – в т.ч., доллары. Причем, вполне законно – ведь действующие правила позволяют отказываться от приема испорченных купюр.

