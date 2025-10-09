Банки готовятся "отменять" текущий курс доллара: украинцам рассказали, к чему готовиться

В украинских банках ожидается заметное изменение курса доллара. По прогнозу, на следующей неделе (13-19 октября) стоимость валюты в них будет находиться в пределах 41,25-41,65 грн. Вечером же 9 октября ее покупали там в среднем по 41,2 грн, а продавали по 41,67 грн. Таким образом, не исключается рост курса в покупке при снижении в продаже.

Видео дня

В обменниках же ожидается рост наличного курса как в покупке, так и в продаже. Как рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, стоимость валюты в них будет находиться в тех же пределах, что и в банках – 41,25-41,65 грн.

Вечером же 9 октября там покупали доллар в среднем по 40,99 грн. А продавали – по 41,61 грн.

При этом подчеркивается: разница между курсами купли и продажи будет оставаться в предыдущих пределах. В частности:

До 0,5-0,6 грн в банках.

До 0,6-1 грн в обменниках.

Кроме того, отмечается, разница курсов покупки на наличном рынке составит 0,2-0,3 грн в банках. А также 0,3-0,5 грн в обменных пунктах.

А разница курсов продаж – 0,1-0,2 грн в банках. И 0,3-0,5 грн в обменниках.

"Валютный рынок имеет признаки стабильности и защищенности от возможных "засад обстоятельств". По крайней мере на протяжении 13-19 октября курсовые перипетии не будут отличаться какой-либо новизной", – рассказал банкир.

В целом же, отметил он, по-прежнему будет действовать режим "управляемой гибкости", защищающий рынок от немотивированных курсовых скачков. А на фоне "приемлемых потребительских цен" гривня, по словам банкира, остается достаточно крепкой.

"Конечно, нельзя исключать, что потенциал может спрос перевесить предложение, однако в таком случае Нацбанк может сбалансировать эти показатели из-за валютных интервенций. Баланс между покупателями и продавцами является базовым для того, чтобы курсовые изменения были "косметическими", – резюмировал Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем в ближайшее время украинцам не стоит опасаться обвала гривни – для этого нет никаких предпосылок. Ведь, констатируют в экспертной среде, центральную роль в процессе курсообразования играет политика Нацбанка. Который, в частности, в настоящее время имеет рекордные резервы, оцениваемые в более чем 40 млрд долларов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!