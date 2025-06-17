США выступают против снижения потолка цен на российскую нефть – Bloomberg

США не отступают от своей позиции относительно предельной цены на российскую нефть, которая сейчас составляет 60 долларов за баррель. Несмотря на призывы Европейского Союза и Великобритании снизить этот лимит до 45 долларов, администрация президента Дональда Трампа не демонстрирует готовности поддержать эту инициативу. Это уменьшает надежды европейцев на то, что лидеры "Большой семерки" на саммите в Канаде договорятся о снижении цены.

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Об этом пишет Bloomberg. Издание отмечает, что такая позиция США затрудняет усилия Евросоюза и Великобритании использовать этот инструмент для усиления давления на Россию.

"Окончательное решение зависит от президента Дональда Трампа, однако пока американская сторона не демонстрирует готовности к пересмотру своей позиции, озвученной на встрече министров финансов G7 ранее в этом году", - пишет издание.

Евросоюз и Великобритания продвигают идею снижения ценового предела с текущих 60 до 45 долларов за баррель. По их замыслу это должно сократить нефтяные доходы России, которые она использует для финансирования войны против Украины.

По словам одного из источников издания, в случае, если Соединенные Штаты останутся в стороне, ЕС и Великобритания могут рассмотреть вариант снижения ценового потолка без участия США. Ведь большинство поставок российской нефти осуществляется вблизи европейских вод и такой шаг мог бы иметь определенный эффект даже без участия Штатов.

"Однако соглашение с участием всех стран G7 было бы значительно эффективнее, ведь позволило бы опираться на механизмы принуждения со стороны США", - отметило издание.

Ранее цены на нефть упали ниже лимита "Большой семерки", но они резко выросли после ударов Израиля по Ирану за последние 24 часа. Как указывает Bloomberg, фьючерсы на нефть West Texas Intermediate выросли более чем на 7% и закрылись на отметке около 73 долларов за баррель, что стало самым большим однодневным скачком с марта 2022 года.

Напомним, что цена российской нефти Urals за несколько дней конфликта подскочила почти на 15% - с минимальных за последние годы 4400 рублей за баррель по состоянию на 10 июня до 5000 рублей за баррель 13 июня. Именно от поступлений от нефти зависит каждый четвертый рубль в казне России.

Как сообщал OBOZ.UA, 16 июня на мировых рынках ощутимо подорожала нефть - достигнув максимальных уровней с января. Утром 16 июня фьючерсы на марку Brent выросли на 64 цента, или на 0,86% - до 74,87 доллара за баррель. А фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) подорожали на 76 центов, или на 1,04% - до 73,74 доллара. Причина - продолжающиеся обоюдные обстрелы между Израилем и Ираном.

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