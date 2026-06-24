Лукашенко извинился перед Украиной: что удерживает Беларусь от вступления в войну на стороне России

15 июня глава Беларуси Александр Лукашенко дал подробное интервью саудовскому каналу Al Arabiya, в котором уделил много внимания Украине и проблемам глобальной международной политики. В частности, наибольший резонанс вызвали слова извинений белорусского диктатора в адрес Украины и президента Владимира Зеленского.

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Так, комментируя свои резкие высказывания в адрес украинского президента, Лукашенко отметил, что он "где-то и переборщил", реагируя на угрозы о "500 целях в Беларуси", которые недавно озвучил командующий СБС ВСУ Роберт Бровди ("Мадяр").

Также значительное внимание привлекли слова белорусского лидера о том, что Украине не стоит беспокоиться о возобновлении боевых действий на границе с Беларусью. В частности, Лукашенко подчеркнул, что президент Зеленский "прекрасно понимает, что со стороны Беларуси – и особенно с моей стороны – каких-либо военных действий ждать не стоит".

Интервью Лукашенко – позитивный сигнал перед саммитом G7

Прежде всего, следует обратить внимание на время выхода интервью, а именно накануне саммита "Большой семерки" (G7), где были запланированы встречи Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. Кроме того, в качестве интервьюера был выбран максимально равноудаленный от Запада и от России саудовский канал Al Arabiya, а сама Саудовская Аравия нередко рассматривается как удобный нейтральный посредник в сложных отношениях между США и Россией.

Третьим важным моментом является телефонный звонок президента Франции Эммануэля Макрона Лукашенко в конце мая этого года, о чем подробно писало наше издание. Как известно, во время разговора Макрон призвал Беларусь не втягиваться в войну России против Украины, напомнив о рисках для Минска в случае дальнейшего вовлечения в российскую агрессию, и, судя по интервью, слова французского президента были приняты во внимание.

Лукашенко готов выступить посредником в мирных переговорах между Россией и Украиной

В целом, тональность интервью Лукашенко сигнализирует, что он поддерживает важность прямых переговоров с Европой о мирном урегулировании войны в Украине. С другой стороны, Лукашенко критикует недавнее заявление стран "евротройки" (Великобритания, Франция и Германия), в котором было выдвинуто 5 условий завершения войны в Украине.

Однако, наряду с этим, белорусский лидер отмечает, что в начале переговоров стороны всегда занимают самые жесткие позиции, и подчеркивает необходимость прямых переговоров между сторонами конфликта. Более того, Лукашенко говорит о необходимости сесть за стол переговоров втроем, где стороны конфликта будут представлены президентами России и Украины, а сам выражает готовность выступить посредником, в очередной раз намекая, что при таком формате войну можно завершить до конца 2026 года.

Лукашенко крайне серьезно относится к военным возможностям Украины

Кроме того, можно констатировать, что Лукашенко со всей серьезностью отнесся к возможному военному ответу Украины на потенциальные угрозы со стороны Беларуси. Успешные действия Сил обороны Украины в последние месяцы против российских военных и оборонно-промышленных объектов наглядно демонстрируют максимальную уязвимость Беларуси перед действиями ВСУ в ответ на возможную агрессию. Учитывая тот факт, что территория Беларуси меньше украинской, а общая граница составляет почти тысячу километров, Украина имеет все возможности превратить вступление Беларуси в войну в катастрофу для Минска. Особенно с учетом того, что армия страны значительно меньше ВСУ, не имеет никакого боевого опыта, а ПВО не сможет противостоять Силам беспилотных систем Украины, которые достигли огромных успехов в противостоянии с Россией. В качестве заключительного фактора можно отметить крайне низкую поддержку идеи войны в белорусском обществе, что прекрасно понимает сам Лукашенко.

Именно поэтому в заключительной части интервью Лукашенко уделил внимание и выразил готовность к личной встрече с президентом США Дональдом Трампом на Саммите мира осенью этого года, а также отметил свое желание улучшить отношения со странами Европы. Возможности США в управлении санкциями против Беларуси остаются огромными, поэтому именно контакты с Трампом здесь выходят на первое место.

Очевидно, Лукашенко делает ставку на продолжение своей политики двувекторности в условиях жесткого давления со стороны России и Запада, что уже подробно анализировалось в материалах нашего издания.

В целом, это интервью свидетельствует о том, что сигналы со стороны Украины о катастрофичности вступления Беларуси в войну были восприняты в Минске всерьёз, что можно считать локальной военно-дипломатической победой на данном этапе.