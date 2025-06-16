РФ спасается в войне Израиля и Ирана: цена российской нефти резко изменилась

Открытое военное противостояние Израиля и Ирана положительно сказывается на российском бюджете. Из-за эскалации на богатом нефтью Ближнем Востоке стоимость российской нефти Urals растет.

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Как сообщают росСМИ, цена российской нефти Urals за несколько дней конфликта подскочила почти на 15% – с минимальных з последние годы 4400 рублей за баррель 10 июня до 5000 рублей за баррель 13 июня. Стоит отметить, именно от поступлений от нефти зависит каждый четвертый рубль в казне.

Впрочем, котировки российской нефти по-прежнему ниже уровня, на который изначально рассчитывало правительство (6700 рублей за бочку), так и пересмотренного прогноза Минэкономразвития РФ, на основании которого бюджет пересчитали в мае (5300 рублей за баррель). Например, в первом квартале 2025 года цена Urals держалась на уровне 5900 рублей/баррель, что привело к падению нефтегазовых доходов бюджета на 10% в январе-марте. В результате к маю спад превратился в 34% обвал, а собранные с сырьевых компаний 512,7 млрд рублей стало самой низкой суммой с января-2023.

Пересмотренный план правительства страны-агрессора предполагает 8,3 трлн рублей нефтегазовых налогов, что на 2,6 трлн рублей меньше, чем власти закладывали изначально (10,9 трлн рублей). Таким образом дефицит бюджета более чем втрое превысит запланированный и станет рекордным с пандемии – 3,8 трлн рублей.

Взвинтить нефтяные цены до трехзначных уровней способно также перекрытие Ормузского пролива – узкой артерии между Персидским и Оманским заливами, по которой транспортируется почти вся нефть ОПЕК. 14 июня иранские власти пригрозили перекрыть судоходство по проливу после того, как Израиль атаковал нефтяные хранилища и инфраструктуру крупнейшего в стране газового месторождения Южный Парс.

Если иранская угроза реализуется, это "приведет к резкому всплеску котировок нефти до трехзначных величин за баррель, и планка в $130 может стать далеко не верхним пределом для роста", предупреждают эксперты. Но в случае ограниченного характера взаимных обстрелов, котировки нефти прибавят лишь $5 по сравнению с довоенными.

Как уже сообщал OBOZ.UA, 16 июня на мировых рынках ощутимо подорожала нефть – достигнув максимальных уровней с января. Утром 16 июня фьючерсы на марку Brent выросли на 64 цента, или на 0,86% – до 74,87 доллара за баррель. А фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) подорожали на 76 центов, или на 1,04% – до 73,74 доллара. Причина – продолжающиеся обоюдные обстрелы между Израилем и Ираном.

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