США ввели новый масштабный пакет санкций против ВПК России: охватывает около 300 субъектов

Соединенные Штаты "вместе со многими международными партнерами" объявили о введении санкций против более 300 субъектов в пределах РФ и за ее пределами. Среди них предприятия, оказывавшие помощь России в закупке необходимых для войны против Украины технологий.

Как заявил минфин США, эти санкции направлены "на ухудшение военно-промышленной базы России и противодействию поддержки РФ третьими странами". В частности, под ограничения попали предприятия ВПК РФ, работающие по программам химического и биологического оружия, а также физические и юридические лица, за рубежом РФ помогающие Москве покупать компоненты для производства оружия.

Так, под действие санкции попали авиакомпания "Победа", 16 морских судов, более 250 юридических и 29 физических лиц. Ограничения также были применены против автозавода "Урал", Брянского автозавода, завода "Протон", 48-го научно-исследовательского института минобороны России и Томского электротехнического завода.

Из числа зарубежных, под санкции попали предприятия из Турции, Китая, Словакии, Бельгии и Кыргызстана. Отмечается, что они помогали России обходить западные ограничения.

Отдельный блок санкций США направлен против основных российских импортеров хлопчатобумажной целлюлозы, нитроцеллюлозы и ключевых ее компонентов, являющихся прекурсорами взрывчатых веществ. Среди них есть поставщики этих товаров из Китая.

Также приняли меры по ограничению деятельности энергетического, металлургического и горнодобывающего секторов России и ввели дополнительные санкции в связи со смертью российского оппозиционера Алексея Навального.

Как сообщал OBOZ.UA, политика Соединенных Штатов в вопросах санкций против России из-за ее вторжения в Украину не изменилась. Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Госдепа Ведант Пател, комментируя информацию об ослаблении санкций США против российских банков.

Ранее минфин США объявил об ослаблении ограничений против группы российских банков. Согласно лицензии Управления по контролю за иностранными активами, запрет на операции с подсанкционными банками РФ будет снят до 1 ноября 2024 года. Мера коснется центробанка России и еще 9 финучреждений

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