США сняли часть санкций с крупнейших банков РФ: список

Министерство финансов США разрешило осуществлять операции с рядом российских банков, в отношении которых действуют международные санкции. Американские власти уточнили, что расчеты позволены только в сфере энергетики.

Согласно лицензии Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), запрет на операции с банками из "черного списка" будет снят до 1 ноября 2024 года. Мера коснется Центробанка РФ и еще 9 финучреждений:

Внешэкономбанк (ВЭБ);

банк "Открытие";

Совкомбанк;

Сбербанк;

ВТБ;

Альфа-банк;

Росбанк;

банк "Зенит";

банк "Санкт-Петербург".

Также разрешаются транзакции с юридическими лицами, которыми указанные банки прямо или косвенно владеют на 50% и более.

С российскими банками можно проводить только транзакции, связанные с энергетикой, в том числе добычей, производством, переработкой, сжижением, газификацией, регазификацией, конверсией, обогащением, производством, транспортировкой или покупкой нефтепродуктов (в том числе нефтьи-сырца, конденсатов, необработанной нефти, сжиженного природный газ, природного газа), угля, древесины или сельскохозяйственной продукции, которая используется в производстве биотоплива или урана. Также лицензия распространяется на разработку, производство, передачу или обмен электроэнергии, включая ядерные, тепловые и возобновляемые источники энергии.

При этом в OFAC подчеркнули, что открывать счета в подсанкционных банках и проводить операции, не связанные с энергетикой, по-прежнему запрещено.

Как уже сообщал OBOZ.UA, западные банки, которые продолжили работать в РФ в 2023 году, уплатили более 800 млн евро налогов – в четыре раза больше, чем в предыдущие года. А Raiffeisen Bank International, UniCredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo и OTP объявили о совокупной прибыли более 3 млрд евро в 2023 году.

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