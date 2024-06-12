ЕС планирует ввести санкции против "Совкомфлота": Bloomberg раскрыл подробности

Европейский Союз (ЕС) предлагает ввести санкции против российского нефтетранспортного гиганта "Совкомфлот" и 14 связанных с ним танкеров, чтобы ограничить финансирование войны против Украины. Эти меры требуют одобрения всех стран-членов ЕС и могут оказать существенное влияние на экспорт российской нефти.

Об этом пишет Bloomberg. По данным издания, ЕС рассматривает возможность введения санкций против "Совкомфлота" и 14 нефтяных танкеров, связанных с этой компанией.

Попавший в распоряжение агентства документ подчеркивает, что эти меры имеют целью сократить объемы продаж российской нефти, которая остается одним из главных источников финансирования для российского правительства. Кроме санкций против "Совкомфлота", Европейский Союз также предлагает наложить ограничения на 13 судов, занимающихся перевозкой товаров и технологий, используемых в военной сфере, а также транспортировкой нефти и нефтепродуктов.

Эти суда способствуют расширению российского энергетического сектора, что также подпадает под ограничения. Возможные санкции нуждаются в одобрении всех стран-членов ЕС, и до окончательного утверждения план может претерпеть изменения. Это подчеркивает необходимость консенсуса внутри блока, чтобы эффективно противодействовать российской агрессии.

"Совкомфлот", крупнейшая судоходная компания России, играет ключевую роль в транспортировке российской нефти в условиях западных ограничений. После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году компания продолжает предоставлять услуги по добыче на шельфе и морской транспортировке сжиженного природного газа, что делает ее важным элементом российской экономики.

В ответ на войну России против Украины "Группа семи" промышленно развитых стран ввела верхний предел цен на российский экспорт нефти и нефтепродуктов. Это было сделано для ограничения доступа России к западным транспортным и страховым услугам. Однако Москва приспособилась к ограничениям, используя теневой флот танкеров и продавая свою нефть азиатским клиентам, в частности, Индии и Китая.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, производители минеральных удобрений из Европейского Союза озабочены растущими поставками карбамида из России. Это препятствует восстановлению местных предприятий и чревато продовольственной безопасностью Европы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!