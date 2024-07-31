США лишили Грузию десятков миллионов долларов: за что наказали страну

США пересмотрели двусторонние отношения с Грузией и приостановили выделение более 95 млн долларов финансовой помощи этой стране. Такое решение было принято из-за принятия так называемого "закона об иноагентах", который в Белом доме видят антидемократическим.

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Об этом 31 июля сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен. Он подчеркнул, что деньги предназначались непосредственно грузинскому правительству.

"Антидемократические действия и ложные заявления грузинского правительства несовместимы с нормами членства в ЕС и НАТО", – заявил Блинкен. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжат поддержку программ и мероприятий для грузинского населения.

Впрочем, окончательно отношения с Тбилиси Вашингтон не планирует разрывать. Блинкен пообещал, что США будут оставаться верными грузинскому народу и его евроатлантическим устремлениям.

США и Грузия: как испортились отношения стран

В марте парламент Грузии принял в первом чтении закон "О прозрачности иностранного влияния", инициатором которого являлся премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Это вызвало масштабные протесты в стране. Президент Грузии Саломе Зурабишвили пыталась не допустить окончательного принятия закона, наложив на него вето, но 28 мая парламент преодолел его и окончательно утвердил документ.

В результате 3 июня скандальный закон был подписан спикером парламента Шалвой Папуашвили, после чего он вступил в силу. Это резко ухудшило отношения с США, которые объявили о комплексном пересмотре двусторонних отношений с Грузией и отменили совместные американо-грузинские военные учения NOBLE PARTNER.

Позже Зурабишвили подала иск в Конституционный суд с требованием приостановить и окончательно отменить действие закона "О прозрачности иностранного влияния". Она назвала закон об "иноагентах" неконституционным и нарушающим ряд гарантированных конституцией прав.

Также OBOZ.UA сообщал, что принятие закона об "иноагентах" сказалось на стоимости акций ряда крупных грузинских компаний. Кроме того, это отразилось и на стоимости грузинской национальной валюты – лари.

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