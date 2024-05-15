Курс нацвалюты обвалился, а акции крупных компаний резко подешевели: что происходит в Грузии

После того, как в Грузии был принят в финальном чтении закон об "иноагентах", а также на фоне многотысячных протестов стоимость акций грузинских компаний на Лондонской фондовой бирже начала резко снижаться. Так, по состоянию на 17:40 по тбилисскому времени, темп падения стоимости акций Bank of Georgia group превышает 13%. А всего за последние две недели его капитализация уменьшилась на 1,5 млрд лари (более 22 млрд грн по актуальному курсу НБУ). В то же время, сам лари стремительно обесценивается по отношению – как к доллару, так и евро.

Об этом сообщает "Эхо Кавказа". Отмечается: подешевели и акции других крупных грузинских компаний. В частности:

TBC Bank Group – на 14%;

Georgia Capital – на около 8%.

Кроме того, подчеркивается, национальная валюта Грузии – лари – стремительно дешевеет. Так, к вечеру 15 мая:

по отношению к доллару онв обесценилась на 4,6 тетри (около 70 коп.);

к евро – на 5,7 тетри (около 90 коп.).

В то же время, отмечается, по оценкам аналитиков, в будущем экономика Грузии может испытать еще большие сложности. Это, по словам соучредителя Центра стратегического анализа Георгия Рухадзе, может произойти если в ответ на принятый закон Запад введет санкции против страны.

"Всего за последние две недели капитализация Bank of Georgia уменьшилась на 1,5 млрд лари. Можно представить, что произойдет в случае введения санкций или заморозки американской и европейской помощи?", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA:

1 мая пророссийский парламент Грузии принял во втором чтении скандальный законопроект "О прозрачности иностранного влияния" – так называемый закон об "иноагентах". До окончательного принятия законопроект еще предстоит пройти третье финальное чтение. Дата еще не определена, но, по данным СМИ, голосование должно состояться 17 мая. Кроме того, закон должен преодолеть вето президента.

В Грузии продолжаются массовые протесты, демонстранты в Тбилиси объявили бессрочную акцию неповиновения. Вечером 12 мая многочисленная акция противников закона об "иноагентах" закончилась попыткой разгона митингующих.

Европейский парламент обратился с призывом к Европейскому Союзу не начинать переговоры с Грузией о членстве, если в стране примут законопроект об "иноагентах". Также евродепутаты призвали приостановить для Грузии статус кандидата на вступление в ЕС.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в свою очередь также подчеркнула, что Европейский Союз четко выразил свою обеспокоенность по этому закону об иностранном влиянии. Она призвала власти Грузии прислушаться к мнению народа.

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