Украина впервые нанесла атаку по инфраструктуре экспорта нефти из РФ, которая помогает финансировать захватническую войну России против Украины. Удар беспилотником по российскому военному кораблю у порта Новороссийск ставит под угрозу российский экспорт.

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Об этом сообщает издание Financial Times. По словам двух украинских источников, осведомленных об операции, службы безопасности Украины в сотрудничестве с военно-морскими силами нанесли удары с морских беспилотников за пределами порта. Новороссийск – крупная военно-морская база и порт экспорта нефти.

"В результате атаки беспилотника в Новороссийской бухте поврежден большой десантный корабль "Оленегорский горняк", – сообщил в соцсети пресс-секретарь военной администрации украинского порта Одесса Сергей Братчук. Андрей Юсов, офицер военной разведки Украины, заявил, что порт является законной военной целью, поскольку он является базой для заправки российского Черноморского флота.

Москва возобновила полную военно-морскую блокаду украинских портов после выхода из заключенного при посредничестве ООН соглашения об экспорте зерна. США возглавили усилия по сохранению российской нефти на рынке, чтобы остановить рост мировых цен и нанести ущерб мировой экономике, а администрация президента Джо Байдена хочет, чтобы цены на насосные станции оставались стабильными в преддверии президентских выборов в следующем году.

Новороссийск – главный нефтяной порт России на Черном море, экспортирующий около 600 000 баррелей в день. Он также является основным пунктом экспорта нефти из Казахстана, где заканчивается трубопровод Каспийского трубопроводного консорциума мощностью 1,2 млн баррелей в сутки.

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