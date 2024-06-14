Украину спасли от финансовой пропасти: кредит на 50 млрд долларов обеспечил страну деньгами на 2025 год

Кредит на 50 млрд долларов, который Украина получит от стран G7 ("Большой семерки") фактически спас страну от финансовой пропасти, в которой она могла оказаться в 2025 году. Ведь на момент принятия решения для успешного прохождения следующего года Украине не хватало 10-15 млрд долларов. Теперь же эта разница с лихвой покрыта.

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Об этом рассказал нардеп Ярослав Железняк ("Голос"). Он объяснил, что на 2025 год Украина имела:

около 3 млрд долларов финансирования от МВФ;

12,5 млрд евро от ЕС;

"по пару миллиардов от остальных государств" – при чем без четких договоренностей.

"А потребность на внешнее финансирование – где-то 32-35 млрд долларов. И вот эту разницу в 10-15 млрд долларов было до сих пор покрывать нечем. А сейчас есть. Это решение нас просто спасло от финансовой пропасти в следующем году", – констатировал нардеп.

Украина сможет использовать деньги от G7 на военные нужды

Рассказывая же о деталях кредита от G7, Железняк выделил 2 ключевых пункта. Так:

Украина сможет использовать эти деньги на военные нужды. А кроме того, на бюджетное финансирование, гуманитарные цели и реконструкцию.

Вопрос конфискации замороженных активов России остается в повестке дня. Т.е. Украина продолжает "претендовать на 300 млрд долларов агрессора".

В целом же, отметил Железняк, деньги будут приходить не из одного источника, а по разным программам – "т.е., где-то, я так понимаю, это Всемирный банк, где-то ЕС" и пр. Соответственно, так как разные страны будут привлекать деньги и затем передавать их Украине, "то цель таких траншей будет разная": гуманитарные, экономические, военные нужды и т.д.

"Далее должно быть утверждено соглашение большинством членов ЕС, и дальше все кредиторы + посредники (типа Всемирного банка) + Украина должны подписать соглашение. Быстро не будет ... но у нас пока на 2024 потребность по внешнему финансированию закрыта", – отметил нардеп.

При этом он подчеркнул: ритмичность же траншей будет зависеть от того, как Украина сможет их выбирать. А также от потребностей страны.

Как сообщал OBOZ.UA, возвращать же этот кредит, по сути, будет Россия. Кредиторы будут получать деньги за счет прибыли от арестованных активов России в ЕС, США и странах-партнерах.

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