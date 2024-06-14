Украина получит кредит на $50 млрд, который будет возвращать Россия: Гетманцев раскрыл детали

Украина получит от стран "Большой семерки" кредит на 50 млрд долларов, который будут возвращаться за счет прибыли от арестованных активов России в ЕС, США и странах-партнерах. Арестованные активы РФ оцениваются в 280 млрд долларов, фактически после уплаты кредита за российский счет эта сумма не изменится.

Видео дня

"Важность этого шага трудно переоценить. Уже сейчас на этапе подачи бюджетной декларации и начале подготовки нового проекта бюджета непокрытый разрыв во внешнем финансировании на следующий год оценивался в сумму 12-15 млрд долларов. Эти средства сейчас будут зарезервированы", - написал глава комитета по вопросов финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

По его словам:

Вероятно это будет синдицированный кредит (т.е. выдается несколькими кредиторами), в фондировании которого примут участие все страны G7 в соответствии с размером их экономик.

(т.е. выдается несколькими кредиторами), в фондировании которого примут участие все страны G7 в соответствии с размером их экономик. Соответственно, кредит будет структурирован по программам с отдельными донорами. Эти программы будут иметь свои условия.

Основное участие в финансировании примут ЕС и США.

Кредит будет погашаться за счет доходов от заблокированных суверенных активов РФ на сумму около 280 млрд. долларов. Это предполагает, что активы будут иммобилизованы в течение длительного времени, что потребуется погасить кредит.

на сумму около 280 млрд. долларов. Это предполагает, что активы будут иммобилизованы в течение длительного времени, что потребуется погасить кредит. Ресурс для Украины по данному механизму станет доступным ближе к концу текущего года.

Средства могут быть использованы для поддержки экономики, восстановления, гуманитарных целей и (важно!) оборонных потребностей.

"Важный прорыв – это возможность использования финансирования на нужды сектора безопасности и обороны. Это будет уменьшать риски неритмичности предоставления военной помощи, которые также наблюдались в конце прошлого и начале этого года", – написал Гетманцев.

Как сообщал OBOZ.UA, историческое соглашение обеспечит критическую поддержку Украине в среднесрочной перспективе, помогая покрыть ее финансовые потребности до 2025 года и дальше. По условиям соглашения, США, Европейский Союз и другие участники предоставят Украине ссуды, используя доходы от замороженных активов, которые со временем будут возвращены. Ссуды будут структурированы в соответствии с внутренними процедурами каждого участника.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!