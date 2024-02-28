Совет ЕС окончательно одобрил план по 50 млрд евро для Украины: детали

Совет Европейского Союза утвердил создание Фонда помощи для Украины (Ukraine Facility) в размере 50 млрд евро на четыре года – до 2027 года. Ранее решение относительно этого инструмента поддержал Европейский парламент. Таким образом решение вступило в силу.

Об этом в среду, 28 февраля, сообщили на сайте Совета ЕС. В рамках программы помощи Украина в течение 2024-2027 годов получит около 39 млрд евро прямого бюджетного финансирования, из которых более 5 млрд составляют гранты.

В сообщении сказано, что этот Фонд "станет новым специализированным инструментом для поддержки восстановления, реконструкции и модернизации Украины, одновременно поддерживая ее усилия по проведению реформ в рамках ее пути вступления в ЕС".

"Он объединит бюджетную поддержку Украины со стороны ЕС в один единый инструмент, обеспечивающий последовательную и гибкую поддержку Украины на период 2024-2027 годов, адаптированную к беспрецедентным задачам поддержки страны, находящейся в состоянии войны", – отметили в пресс-службе.

Решение также прокомментировали в министерстве финансов Украины. Глава ведомства Сергей Марченко поблагодарил партнеров. Он отметил, что в рамках программы Украина "будет уверенно приближаться к своему европейскому будущему".

В пресс-службе Минфина добавили, что также в рамках Инструмента действует механизм переходного финансирования (Bridge financing), который после подписания соответствующих международных договоров откроет путь к получению необходимого финансирования в кратчайшие сроки до начала действия Facility.

Подписание кредитного соглашения и меморандума ожидается в начале марта, сказано в сообщении.

Напомним, лидеры ЕС на саммите в Брюсселе согласовали четырехлетнюю программу поддержки Украины на 50 млрд евро под названием Ukraine Facility. Согласование программы пытался заблокировать венгерский премьер Виктор Орбан, но ЕС и Будапешт наконец достигли компромисса. Через 2 года состоится пересмотр плана помощи, но требовавшая права вето Венгрия не получит его.

Украина будет получать средства только при условии проведения ряда реформ. Они, в частности, должны затронуть: госуправление и управление государственными финансами, судебную систему, борьбу с коррупцией, цифровую трансформацию и многое другое.

Как сообщал OBOZ.UA, глава бюджетного комитета ЕП Йохан Ван Овертвельдт считает, что Украине не хватит рекордных 50 млрд евро, чтобы покрыть дефицит госбюджета. Киеву необходима поддержка и от других союзников, в том числе США.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!