Словакия угрожает заблокировать кредит ЕС для Украины: Фицо требует российскую нефть

Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна может поддержать Венгрию и заблокировать кредит Европейского Союза (ЕС) для Украины, если не будут возобновлены поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба". Украина же настаивает, что быстрое восстановление невозможно из-за повреждения инфраструктуры, а вопрос транспортировки российской нефти имеет также политическое измерение и измерение безопасности.

Об этом пишет Reuters. По словам Фицо, он намерен обсудить ситуацию во время встречи с главой Урсулой фон дер Ляйен. Политик заявил, что Словакия вместе с Венгрией усиливает давление на Украину, чтобы возобновить поставки российской нефти в их страны.

Речь идет о трубопроводе "Дружба", по которому российская нефть транспортировалась в страны Центральной Европы. Фицо также предупредил, что Братислава может использовать право вето в отношении нового кредитного пакета Европейского Союза для Украины.

"Важнейшим сообщением будет то, что Словакия готова перенять эстафету от Венгрии, если это будет необходимо", – заявил премьер. Он назвал блокирование финансовой помощи "законным инструментом" для того, чтобы добиться возобновления поставок нефти.

Поставки российской нефти через трубопровод в Словакию и Венгрию прекратились в конце января после российской атаки, которая серьезно повредила инфраструктуру на территории Украины. Украинская сторона заявляет, что быстро отремонтировать трубопровод невозможно из-за масштабов повреждений.

В то же время правительства Словакии и Венгрии обвинили Украину в том, что возобновление поставок намеренно затягивается по политическим причинам. Спор вокруг нефтепровода стал одним из самых острых между странами региона с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.

Ранее Венгрия уже воспользовалась правом вето и заблокировала новый пакет санкций Европейского Союза против России, а также кредит для Украины. Речь идет о финансовой помощи в размере 90 млрд евро, которую ЕС планирует предоставить Киеву. Теперь Словакия сигнализирует, что может поддержать эту позицию и также использовать право блокировки.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что вопрос возобновления работы трубопровода "Дружба" стал предметом давления со стороны отдельных европейских партнеров. По словам президента, возобновление транспортировки российской нефти рассматривается как одно из условий для получения Украиной кредитной поддержки от Европейского Союза.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Украина получила первый транш финансовой помощи от Международного валютного фонда (МВФ) в размере 1,5 млрд долларов, средства направят на финансирование приоритетных расходов госбюджета и поддержку макрофинансовой стабильности. Далее, согласно меморандуму, в 2026 году предусмотрены еще три транша после пересмотров программы.

