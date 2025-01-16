Сколько еще будут взлетать цены в Украине: в НБУ озвучили прогноз и назвали причины стремительной инфляции

Инфляция в Украине носит временный, а не системный характер. Главная ее причина – неурожай сельскохозяйственных культур из-за непогоды. Поэтому даже если эта тенденция продолжится, цены останутся на старом уровне, потому что они уже сравнялись с импортными.

Видео дня

Об этом заявил директор Департамента монетарной политики и экономического анализа Национального банка Украины Владимир Лепушинский. Он называет основной причиной ускорения инфляции рекордно высокую температуру и засуху летом и осенью 2024, из-за чего подорожали овощи и фрукты. Кроме того, выросли цены на зерно, а в результате этого – на корма и продукцию животноводства тоже.

Но влияние этого фактора будет исчерпано с поступлением новых партий отечественного урожая. И хотя засушливая погода может царить второй год, это создает незначительные риски, поскольку дефицит отечественной продукции будет компенсирован импортом, со стоимостью которого цены уже сравнялись.

Влияние более высоких затрат на энергию и оплату труда также уменьшится, потому что затраты на энергообеспечение преимущественно уже отразились в стоимости товаров и услуг. В НБУ прогнозируют, что зарплаты будут расти, однако темпы замедлятся.

Так что годовой показатель инфляции будет ускоряться до апреля-мая из-за эффектов базы сравнения, после чего начнет замедляться. Но временность большинства факторов инфляции не должна служить поводом для самоуспокоения, поэтому НБУ делает шаги, чтобы сдержать инфляцию

в середине 2024 года был прекращен цикл снижения учетной ставки, а в декабре ее начали повышать, что могут продолжать делать и в 2025 году;

сохранение устойчивости валютного рынка. Объем международных резервов по итогам 2024 года находится на рекордном уровне. Они и дальше будут пополняться международной помощью, неопределенность в отношении которой на 2025 год существенно уменьшилась.

Также OBOZ.UA сообщал, по итогам декабря 2024 года годовая инфляция в Украине ускорилась до 12%, нового максимума за год. Это больше, чем ожидалось – Национальный банк Украины (НБУ) прогнозировал инфляцию по итогам года до 10%. За год сильнее всего в цене прибавили овощи, которые из-за неурожая подорожали на 48,3% по сравнению с прошлым декабрем.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber .