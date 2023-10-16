Ситуация с долларом окончательно нормализовалась: НБУ изменил поведение на межбанке

Впервые после отмены фиксированного курса доллара Национальный банк Украины (НБУ) вернул объем валютных интервенций на межбанке к привычным значениям. За неделю с 9 до 13 октября регулятор продал участникам рынка $575,2 млн, что более чем вдвое меньше объемов неделей ранее.

Это свидетельствует о полной нормализации ситуации на валютном рынке, т.к. после отмены фиксированного курса НБУ продавал рекордное количество американской валюты, чтобы не допустить резких колебаний. Об этом сообщил нардеп Даниил Гетманцев ("Слуга народа").

"Итак, по итогам двух недель режима управляемой гибкости ситуация окончательно нормализовалась. Из практики прошлых довоенных лет к концу года давление на межбанк со стороны спроса на валюту обычно увеличивалось, поскольку импорт имеет тенденцию к росту более быстрыми темпами, в том числе из-за закупок энергоносителей. Как будет в этом году – посмотрим... У НБУ есть сейчас достаточно инструментов для быстрого уравновешивания спроса и предложения на валютном рынке", – отметил нардеп.

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Он уточнил, что средняя сумма интервенций НБУ на межбанке за два месяца до введения режима управляемой гибкости курса составляла $575,7 млн. Это соответствует значениям, которые установились к 13 октября.

При этом официальный курс гривни к доллару за прошедшую неделю укрепился на 0,6%, или 21 копейку, с 36,58 до 36,37 грн/долл. Средневзвешенный курс на наличном рынке тоже был на стабильным – 38,06 грн/долл. в продаже.

Как сообщал OBOZ.UA, по прогнозам банкиров, на начавшейся неделе (16-22 октября) в Украине может произойти подорожание наличного доллара. Однако только в продаже – банки могут выставить курс на уровне 38,5 грн.

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