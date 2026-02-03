Ситуация на границе изменилась: украинцев предупредили о 15-часовых очередях

На границе Украины образовались огромные пробки – на въезд из Словакии приходится ждать по 12-15 часов. Такими могут быть последствия обнаружения партии наркотиков, которые пропустили словацкие таможенники.

Об этом сообщает журналист Виталий Глагола. Он отметил, что в результате инцидента были введены максимально детальные проверки людей и транспорта на словацко-украинской границе.

"Известны случаи, когда рейсовые автобусы удерживали на границе до 15 часов. Водители и пассажиры часами стоят без понятных объяснений, тогда как в обратном направлении – из Украины в Словакию – движение проходит значительно быстрее или почти без очередей", – отметил журналист.

Это подтвердил и бывший внештатный советник премьер-министра Словакии по вопросам сотрудничества с Украиной и трансграничной политики Эдуард Бураш, который сейчас занимается развитием словацко-украинских приграничных проектов. На своей странице в Facebook он заявил о "двух сторонах одной монеты" на внешней границе Шенгена:

въезд в Словакию из Украины – почти без ожидания;

выезд из Словакии в Украину – многочасовые простои, по 12-15 часов.

По словам чиновника, в пропускных пунктах образовался транспортный коллапс, в результате которого срываются графики международных перевозок, что бьют по обычным пассажирам. "Это будет точно не "Шинкансен" (скоростная железная дорога в Японии. – Ред.), а медленная "дрезина", – иронизирует Бураш.

В то же время по данным Государственной таможенной службы, по состоянию на 12:00 3 февраля на пунктах пропуска на границе со Словакией действительно фиксируются немалые пробки на въезд. В частности на "Ужгород – Вишне Немецкое" образовалась очередь:

на въезд – 50 грузовых и 15 легковых автомобилей ;

; на выезд – 20 грузовых и 10 легковых автомобилей.

Что предшествовало

В конце 2025 года на пропускном пункте "Ужгород – Вишне Немецкое" у 37-летней жительницы Мукачево и 42-летнего жителя села Великие Лучки обнаружили 2 кг метамфетамина. Наркотики они разделили на две партии – одну часть они спрятали в пакете из-под стирального порошка в машине, а другую мужчина прикрепил скотчем к собственной спине.

Оказалось, что контрабанду поставляли в Закарпатье из-за границы, транспортируя транзитом через страны ЕС и в дальнейшем продавая оптовыми партиями. Хранили и фасовали наркотики в съемной квартире в Мукачево, где во время обысков обнаружили еще 1,7 кг психотропов.

Как уже сообщал OBOZ.UA, ранее на Ужгород – "Вишне Немецкое" заработал пункт пропуска пешеходов и велосипедистов. Ранее он действовал только для автомобильного сообщения, но функционал пункта пропуска расширили из-за вступления в силу соответствующего протокола между правительствами Украины и Словакии.

