Шведского металлургического гиганта уличили в сотрудничестве с Россией во время войны

Шведский металлургический гигант SSAB, который заявлял о прекращении сотрудничества с Россией, уличили в совершении поставок стали стране-агрессору. При этом речь идет о поставках стали, произведенной не в Швеции, а в Финляндии.

Финскую сталь поставляли в РФ через посредников в Узбекистане и Казахстане, а также, возможно Кыргызстане. Такие факты раскрыли расследователи газеты Dagens Nyheter, изучая таможенные документы.

По их данным, поставки осуществлялись уже после начала полномасштабного вторжения России в Украину и во время действия санкций против РФ. Издание утверждает, что сталь отправляли с августа 2022 года по февраль 2023 года.

Видео дня

Расследователи обнаружили 26 записей в российских таможенных документах, датированные этим периодом. В них в качестве импортера указана компания SSAB Europe.

При этом журналисты заявили, что обратились в SSAB, выдавая себя за российских бизнесменов, и у них получилось договориться о поставке 20 тонн стали в РФ примерно через 6-7 недель после заказа. Когда именно это произошло, не уточняется.

Руководство SSAB заявило, что "ничего не знает" о подобных случаях, а также выразило "обеспокоенность данной информацией". Директор SSAB Europe Олави Хухтала заявил, что компания прекратила сотрудничество и с Россией, и с клиентами из Казахстана и Узбекистана, о которых сообщает издание. Также в SSAB говорят, что их внутренний аудит не обнаружил ничего, что указывало бы на такие сделки.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях Казахстан, который в России называют "дружественным" государством, запретил экспорт в страну-агрессора 106 видов товаров. Речь идет о дронах, чипах, а также другой электронике, которую РФ может использовать в войне против Украины. Теперь эти товары не смогут попадать в Россию через Казахстан из третьих стран в обход санкций.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!