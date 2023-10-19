Казахстан ввел собственные "санкции" против России: Кремль оставят без дронов и чипов

Казахстан, который в Росси называют "дружественным" государством, запретил экспорт в страну-агрессора 106 видов товаров, которые могут использоваться в военных целях. Речь идет о дронах, чипах, а также другой электронике, которую РФ может использовать в войне против Украины. Теперь эти товары не смогут попадать в Россию через Казахстан из третьих стран в обход санкций.

Об этом заявил вице-министр торговли и интеграции Кайрат Торебаев, сообщает КазТАГ. "Мы экспортируем все товары, кроме относящихся к войне – на них наложены ограничения. Это 106 наименований товаров – их экспорт мы полностью запретили", – отметил казахстанский чиновник.

Он уточнил, что эти товары не производились на территории Казахстана. То есть фактически Казахстан запретил их реэкспорт из других государств.

Видео дня

Это решение перекрывает один из ключевых каналов поставок высокотехнологической продукции в Россию. Дело в том, что только за 2022 год, по данным Financial Times, на территориях стран-соседей РФ "исчезло" более $1 млрд европейского экспорта. В том числе эта статистика касается Казахстана.

Ранее правительство Казахстана уже анонсировало меры против реэкспорта в Россию. "В принципе, мы как правительство не присоединились к санкциям, но делаем все возможное, чтобы защитить нашу экономику от непреднамеренных побочных последствий. Это означает, что мы принимаем меры по недопущению использования нашей территории для обхода этих санкций", – говорил на условиях анонимности высокопоставленный казахстанский чиновник.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее расследование об экспорте подсанкционных товаров в РФ провели и немецкие СМИ. По их данным, страны-соседи России нарастили закупку различных товаров у Германии. Предполагается, что целью является их перепродажа в саму РФ в обход санкций.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!