Санкции возобновлены: Бессент подтвердил, что США не будут продлевать разрешение на продажу российской нефти

С 11 апреля срок частичной отмены санкций США против российской нефти истек. В Вашингтоне убеждают, что подобные решения больше приниматься не будут.

Об этом заявил глава американского Министерства финансов Скотт Бессент. В среду, 15 апреля, он выступил на брифинге в Белом доме, ответив на некоторые вопросы СМИ.

"Вы рассматриваете возможность дальнейшего ослабления санкций?" – поинтересовался один из журналистов.

"Мы не будем продлевать общую лицензию на российскую нефть, и мы не будем продлевать общую лицензию на иранскую нефть", – ответил Бессент.

Он напомнил, что Соединенные Штаты разрешили продавать российскую и иранскую нефть, погруженную на корабли до 11 марта (включительно). "То есть она уже была использована", – отметил министр.

Что предшествовало

14 апреля в Reuters заявили, что Соединенные Штаты не планируют возобновлять 30-дневное исключение из "нефтяных" санкций.

Администрация Дональда Трампа частично снимала эти ограничения, несмотря на резкий скачок цен на фоне войны на Ближнем Востоке. Речь шла о 30-дневном разрешении на покупку нефти и нефтепродуктов. Скотт Бессент утверждал, что это "продуманный шаг" якобы для стабилизации мировых энергетических рынков.

Ослабление санкций против РФ произошло после телефонного разговора между Трампом и Путиным 9 марта и последующего визита российского специанального посланника Кирилла Дмитриева в США.

Кроме этого, Соединенные Штаты сняли санкции со 140 млн баррелей нефти из Ирана, которая уже находилась в море. Американское правительство убеждало, что благодаря этому "иранская нефть" будет использована "против Ирана", ведь результатом будет стабилизация мировых цен.

