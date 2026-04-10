'Мне надоело': Стармер раскритиковал Путина и Трампа, из-за которых скачут цены на энергоносители

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер резко высказался о влиянии мировых лидеров на экономическую ситуацию в стране. Он заявил, что ему "надоело", как действия Дональда Трампа и Владимира Путина влияют на цены на энергоносители.

Видео дня

По его словам, британские семьи и бизнес вынуждены чувствовать последствия глобальной политики в собственных счетах. Об этом пишет The Guardian.

В интервью журналисту Роберту Пестону премьер подчеркнул, что нестабильность на энергетических рынках напрямую связана с действиями мировых лидеров. По его словам, семьи по всей стране сталкиваются со скачками цен на электроэнергию, как и бизнес, что затрудняет экономическое планирование.

Стармер заявил, что его возмущает зависимость внутренней экономики от внешних факторов, в частности решений Трампа и Путина. Он фактически провел параллели между их влиянием на глобальные процессы, которые отражаются на благосостоянии британцев.

Отдельно премьер коснулся ситуации на Ближнем Востоке. Он раскритиковал продолжение ударов Израиля по Ливану и подчеркнул, что подобные действия недопустимы, даже на фоне договоренностей о прекращении огня. По его словам, такие шаги только усложняют стабилизацию ситуации в регионе.

Также Стармер сообщил о телефонном разговоре с Дональдом Трампом, во время которого стороны обсудили восстановление судоходства через Ормузский пролив. По словам представителя Даунинг-стрит, лидеры согласились о необходимости создания практического плана для скорейшего восстановления движения судов после достижения режима прекращения огня.

Премьер подчеркнул, что Великобритания должна стремиться к большей энергетической независимости, чтобы минимизировать влияние международных кризисов на внутреннюю ситуацию.

По словам Стармера, предыдущие правительства часто ограничивались временными решениями, пытаясь стабилизировать ситуацию без системных изменений. Зато его правительство намерено действовать иначе и обеспечить долгосрочную устойчивость экономики.

В то же время отношения между британским премьером и союзниками остаются напряженными. В частности, Дональд Трамп неоднократно публично критиковал Стармера, а также распространял ироничные материалы в его адрес. Подобные заявления звучали и в отношении других европейских лидеров, в частности президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Испании Педро Санчеса.

Стармер подчеркнул, что нынешняя геополитическая ситуация требует новых подходов к безопасности и экономике. По его словам, последствия современных конфликтов могут определить развитие стран на целое поколение вперед.

Как сообщал OBOZ.UA, Великобритания не позволит США использовать базы Королевских ВВС для ударов по иранским мостам или электростанциям. Правительство страны подчеркнуло, что доступ к британским военным объектам возможен только для операций, направленных на ослабление оборонительных возможностей Ирана.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!