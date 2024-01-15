За 11 месяцев 2023 года страна-агрессорка Россия продала США ядерного топлива на максимальную с 2010 года сумму. Речь идет о $1 млрд.

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Для сравнения, за весь 2022 год экспорт российского урана в США составил $766 млн, сообщает "Коммерсантъ". Так, в ноябре прошлого года РФ впервые за 6 месяцев стала главным экспортером урана в США, продав ядерное топливо на $96 млн.

Как отмечается, Британия продала США топлива на $48,6 млн., Япония – на $44 млн, Бельгия – на $2,4 млн. По сравнению с 2022 годом стоимость поставок российского урана выросла почти на 50%.

До этого страна-террористка была главным поставщиком ядерного топлива в США в мае 2023 года. Тогда она поставила урану на сумму $177 млн.

Из заявлений "Росатома" известно, что организация в полном объеме и в указанный срок будет продолжать поставку ядерного топлива. Таким образом, атомная энергетика якобы должна быть "ограждена от геополитической турбулентности и протекционистских ограничений".

Как сообщал ранее OBOZ.UA, из Финляндии в страну-террористку России до сих пор поставляются компоненты и оборудование, которые далее используются в оборонной промышленности. Так, был найден ряд компаний, зарегистрированных в Финляндии и имеющих связи с РФ, а их клиенты связаны с российскими силовыми структурами.