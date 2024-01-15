РФ получает компоненты и оборудование для военной техники из Финляндии: в СМИ раскрыли детали

Из Финляндии в страну-террористку Россию до сих пор поставляются компоненты и оборудование, которые далее используются в оборонной промышленности. Так, был найден ряд компаний, зарегистрированных в Финляндии и имеющих связи с РФ, а их клиенты связаны с российскими силовыми структурами.

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Речь идет о примерно 20 компаниях, экспортировавших в Россию компоненты, которые могут использоваться в оборонной промышленности. Об этом сообщается в материале Yle.

Речь идет о небольших логистических фирмах, владельцы которых связаны с Россией лица, а офисы расположены в крошечных помещениях преимущественно в юго-восточной части страны, возле крупных логистических хабов. Одна из попавших в фокус внимания компаний работает в районе Лаппеенранты и, согласно таможенной информации, поставляла в Россию датчики, дизельные двигатели, топливные насосы, компоненты, используемые в коробках передач авто.

Подобные западные компоненты находились в уничтоженной в Украине российской технике, однако не все это подпадает под западные санкции. Два клиента этой фирмы имеют связи с ФСБ (Федеральная служба безопасности РФ) – это следует из публичных данных о российских закупках. Одна из компаний-клиентов даже публиковала у себя на сайте благодарность от ФСБ за хорошее сотрудничество. От общения с журналистами в офисе фирмы отказались.

Также выявлены случаи экспорта в Россию разнообразного оптического и электронного оборудования – либо напрямую, либо финская компания выполняла роль посредника в цепочке поставок, через которое оборудование попало к российскому покупателю. В частности, есть случаи поставки такого оборудования в Узбекистан, который считается одним из путей продаж подсанкционных товаров в Россию.

Неизвестно, какая доля такого чувствительного оборудования, экспортируемая благодаря этим компаниям, наконец-то оказалась в российской военной технике. Однако из расследования следует, что не менее девяти российских клиентов этих финских компаний имеют связи либо с ФСБ, либо с российским ОПК.

Также финская компания экспортировала в Россию металлообрабатывающее оборудование, а о ее российском партнере нашли информацию, что среди клиентов – в том числе предприятие ОПК, занимающееся производством разведывательных летательных аппаратов и бомбардировщиков.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, среди обломков российских ракет в Украине не раз находили электронные компоненты западного производства. Такие детали есть в обычной бытовой технике.