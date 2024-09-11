С законом о масштабном повышении налогов возникла проблема: нардеп раскрыл детали

Законопроект о масштабном повышении налогов в Украине готовят к повторному первому чтению. При этом возникли серьезные сложности с вопросом налогообложения прибылей банков: народные депутаты требуют ввести повышенную ставку, а Министерство финансов и Национальный банк – категорически против.

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Об этом сообщил первый замглавы Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк ("Голос"). "По банкам будет непростая ситуация. Выступили против Нацбанк и Минфина (со ссылкой на МВФ), но в очень категоричной форме выступили за налог депутаты (в основном из коалиции). Поэтому пока вероятность, что его учтут в доработанной версии, очень велика", – отметил депутат.

Если в документ добавят пункт о налогообложении банков, то в случае его принятия повышение налогов принесет госбюджету в 2024 году вместо 30 млрд грн уже 57 млрд грн. Но в то же время, согласно позиции Минфина это приводит к рискам внутреннего заимствования.

В НБУ объясняли, что также повышенный налог на прибыль угрожает необходимостью дополнительной докапитализации государственных банков. В противном случае два из них (названия не раскрывали) перестанут соответствовать требованиям к капиталу.

Сейчас в Украине действует временное повышение ставки налога на доходы банков – с 18% до 25-50%. Ставка 50% была предусмотрена только на 2023 год.

Повышение налогов: что предлагают в текущей версии законопроекта

По словам Железняка, основные положения проекта закона № 11416-д остались без изменений. Это:

повышение военного сбора с 1,5% до 5%;

увеличение налогов для 1-2 группы ФЛП ;

; 1% для всех форм ФЛП 3-й группы;

авансовые взносы на АЗС;

25% прибыли на финучреждения

помесячная отчетность по налогу на доходы физлиц (НДФЛ).

Как указал нардеп, по срокам принятия рассматривается два варианта. Начало действия новых налоговых ставок или перенесут с 1 октября на ноябрь, или же их введут "задним числом" с 1 октября независимо от даты принятия закона.

"Нет, это не финальная версия (это когда Рада в целом проголосует). Нет, законопроект еще не зарегистрирован (это уже после комитета)", – добавил Железняк.

Напомним, депутаты Верховной Рады на заседании 3 сентября не смогли принять законопроект о повышении налогов. Во время голосования в первом чтении не хватило двух голосов.

Как сообщал OBOZ.UA, весь украинский бизнес в условиях полномасштабной войны должен отказаться от схем уклонения от уплаты налогов, зарплат в конвертах и работы в тени. И если правительство, прежде чем повышать налоги, не обеспечит значительную детенизацию и соблюдение единых правил всеми представителями бизнеса, от повышения налогов пострадает белый бизнес.

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