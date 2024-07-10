Россияне будут платить за войну в Украине из своего кармана: одобрено историческое увеличение налогов

Чтобы продолжать войну против Украины, парламент России разрешил повысить налоги в стране. Таким образом страна-агрессор переложила финансирование растущих военных расходов на граждан и бизнес.

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Как сообщают росСМИ, Государственна Дума РФ одобрила соответствующий пакет поправок во втором чтении. Окончательно законопроект должны принять до конца лета, а в силу изменения вступят с 1 января 2025 года.

Это позволит ввести самое масштабное повышение налогов в истории современной РФ. С нового года ставка НДС в РФ вырастет с 20% до 25%, а также будет введена прогрессивная шкала налога на прибыль физических лиц:

для доходов от 2,4 до 5 млн рублей (27 тыс. долларов – 56 тыс. долларов) в год – 15%;

для доходов от 5 до 20 млн рублей (56 тыс. долларов – 224 тыс. долларов) в год – 18%;

для доходов от 20 до 50 млн рублей (224 тыс. долларов – 562 тыс. долларов) в год – 20%;

для доходов свыше 50 млн рублей (более 562 тыс. долларов) в год – 22%.

Также планируется ввести прогрессивную шкалу НДФЛ, которая затронет россиян, зарабатывающих больше 200 тыс. рублей в месяц. Ранее (в 2001-2021 годах) в РФ действовала единая ставка 13% на доходы граждан, а в 2021 году в стране ввели ставку 15% для доходов более 56 тыс. долларов в год.

Кроме того, планируются и другие налоговые ужесточения. В частности, вводятся дополнительные акцизы, а также увеличивается уровень изъятия природной ренты и налогов при добыче железорудного сырья, калийных солей, апатитовых, фосфоритовых руд, алмазов и золота.

По оценкам местного минфина, это позволит до конца 2025 года получить дополнительно до 2,65 трлн рублей (около 30,5 млрд долларов), а за шесть лет у населения и бизнеса заберут 16,8 трлн рублей.

Ранее глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа") уже объяснил, что в кратко- и среднесрочной перспективе увеличение прямого налогообложения даст дополнительный ресурс на продолжение войны. В то же время, в долгосрочной перспективе это замедлит инвестиционную и экономическую активность.

Также OBOZ.UA сообщал о капитальном сокращении прибыли, которую кремлевский режим получает от добычи угля, на 93%. Таким образом, страна-агрессор может лишиться одной из крупнейших сырьевых отраслей экономики.

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