Для простых людей повысят налоги, чтобы дольше воевать: что задумали в России

Чтобы финансировать растущие военные расходы власти России решили повысить налоги для своих граждан и бизнеса. Другими словами, переложить финансирование войны против Украины, в частности, на простых россиян. По оценкам же тамошнего минфина, только в 2025 году это принесет около 2,65 трлн рублей (около 30,5 млрд долларов).

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Об этом сообщил глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Он отметил:

Госдума РФ уже приняла в первом чтении соответствующий законопроект, который должен быть принят в августе и заработать с начала 2025 года;

"поскольку направление "совершенствования" и сроки уже озвучил Путин, то, что законопроект будет принят, сомневаться не приходится".

"По расчетам минфина РФ, суммарно все эти повышения налогов потенциально могут сгенерировать почти 2,65 трлн руб. (около 30,5 млрд долл.) дополнительных доходов в 2025 году, 8,1 трлн руб в 2025-2027 гг. Насколько весомы эти суммы? В цифрах 2024 года повышение налогов в России эквивалентно четверти расходов на оборону и 7,5% доходов федбюджета. В цифрах 2025 года эта пропорция будет несколько меньше, но не принципиально", – говорится в сообщении.

Таким образом, констатировал Гетманцев, Россия продолжает усиливать мобилизационную экономику, переводя все большее бремя финансирования войны на бизнес и население. Так:

в долгосрочной перспективе увеличение прямого налогообложения бизнеса будет вести к замедлению инвестиционной и экономической активности;

но в кратко- и среднесрочной перспективе это "даст дополнительный ресурс на продолжение войны".

"Враг усиливается финансово, мобилизует внутренние источники и демонстрирует готовность к войне на истощение. В этом свете ... не ломать копья вокруг инициированного нашим правительством повышения налогов, что обуславливается дополнительными потребностями в секторе безопасности и обороны. Повышение внутренних налогов и внутренних заимствований конечно не заменят помощь, но они точно поддержат и не будут лишними в наиболее сложные времена противостояния российскому нашествию", – резюмировал нардеп.

Какие налоги повысят в России

Согласно же планам российских властей, в 2025 году в стране будет повышен сразу ряд налогов. В частности:

вводится более прогрессивная шкала налогообложения налога на доходы физлиц (НДФЛ) – вместо двух ставок 13% и 15% будет применяться шкала из 5 ставок;

повышается ставка налога на прибыль предприятий – с 20 до 25%;

вводятся дополнительные акцизы;

увеличивается уровень изъятия природной ренты при добыче железорудного сырья – с 4,8% до 6,7%;

увеличивается рента при добыче калийных солей, апатитовых, фосфоритовых руд;

увеличивается налог на добычу природных ископаемых при добыче алмазов, золота, апатитовых руд;

осуществляется переход на уплату госпошлины за регистрацию прав собственности на недвижимое имущество (включая землю) от фиксированного размера до процента цены сделки;

все "упрощенцы" с годовым доходом в верхнем пределе применения упрощенной системы налогообложения становятся плательщиками НДС.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Гетманцев отмечал, что для улучшения финансовой ситуации Украине необходимо повышение налогов и детенизация экономики. Это необходимо из-за ухудшения бюджетной ситуации, вызванной ростом расходов на армию и неопределенностью с международной помощью.

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