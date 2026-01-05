Россиянам прямо сказали, что у Кремля нет на них денег: все ушло на войну против Украины

В России фактически остановили программу расселения аварийного жилья, которой за пять лет должны были обеспечить жильем почти 350 тысяч человек, из-за нехватки средств в бюджете. В Кремле прямо заявили, что денег нет из-за войны против Украины, поэтому РФ экономит на потребностях собственных граждан.

Об этом заявил депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев, пишут росСМИ. Он фактически признал то, что военные расходы вытеснили потребности собственных граждан, а социальные обязательства государства стали второстепенными.

По словам Гурулева, федеральная программа расселения аварийного жилья была остановлена сразу после начала так называемой СВО. Он прямо заявил, что говорить о скором решении проблемы не получится, а вернуться к ней Россия сможет лишь после того, как немного вздохнет после войны.

Фактически это означает, что сотни тысяч россиян, живущих в опасных для жизни домах, получили от государства четкий сигнал, что ждать придется неопределенно долго, потому что все ресурсы направлены на войну. Программа расселения аварийного жилья предусматривала, что в течение пяти лет новые квартиры должны были получить почти 350 тысяч граждан РФ. Общая площадь аварийного жилья, из которого планировали переселить людей, составляет более 6,2 млн квадратных метров.

Минфин РФ ранее декларировал намерение направить на эти цели более 160 млрд рублей в ближайшие три года, однако реальная стоимость программы, по оценке вице-премьера Марата Хуснуллина, составляет около 2 трлн рублей. Этих средств в бюджете просто нет и власти этого уже не скрывают.

Особенно остро проблема проявляется в регионах. Сам Гурулев признал "сумасшедший" дефицит бюджета Забайкальского края, от которого он избирался в Госдуму. По его словам, региональный бюджет просто не тянет даже базовые обязательства.

Дефицит бюджета Забайкалья на 2026 год составляет 12,2 млрд рублей, несмотря на задекларированные доходы в 162,3 млрд. Это означает, что денег не хватает даже без учета масштабных социальных программ и таких регионов в РФ все больше.

Еще несколько лет назад российская пропаганда настаивала, что экономика "выдерживает", санкции "не работают", а средств хватит и на войну, и на социальные нужды. Теперь риторика изменилась, даже депутаты признают, что денег нет, а населению фактически предлагают смириться с ухудшением условий жизни.

Показательно, что в конце 2025 года Минстрой РФ предложил законопроект, который не только отодвигает сроки реализации программы до 2028 года, но и перекладывает часть расходов на самих граждан, которых расселяют. Аварийное жилье при этом предлагают оценивать с учетом его непригодности для проживания, что автоматически уменьшает компенсации.

На 1 января 2024 года аварийный жилой фонд в России составил 23,1 млн кв. м, и ежегодно аварийными признают в среднем еще 2,7 млн "квадратов". При этом вместо системного решения проблемы государство направляет сотни миллиардов долларов на войну, разрушая украинские города и инфраструктуру.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, крупный бизнес России заявил о наступлении сильнейшего кризиса в промышленности с 1998 года. Причин этому есть несколько, ужесточение санкций, повышение процентных ставок по кредитам и резкое замедление экономики после военного бума, когда государство влило десятки триллионов рублей в мегапроекты и оборонные предприятия.

