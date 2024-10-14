Россия заплатит: в ЕС сделали важный шаг для получения Украиной 35 млрд евро за счет денег Кремля

Профильный комитет Европейского парламента (ЕП) по торговле поддержал выделение Украине 35 млрд евро. Средства формально являются кредитом, но для Украины они станут безвозвратным грантом, т.к. погашение произойдет за счет доходов от активов России.

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Об этом сообщает пресс-служба Европарламента. Следующим шагом станет голосование в сессионном зале ЕП 21-24 октября. Только после этого Совет ЕС планирует принять соответствующее постановление. И тогда, в случае позитивного решения Совета, документ вступит в силу на следующий день после его публикации в Официальном журнале ЕС.

"Использование прибыли от замороженных российских активов посылает четкий сигнал о том, что бремя восстановления Украины должно быть взвалено на плечи тех, кто несет ответственность за ее разрушение, а именно на Россию. Новый механизм макрофинансовой помощи и кредитного сотрудничества помогает Украине поддерживать важные базовые функции в обществе. Заставить Россию платить – важный шаг. Украина борется не только за свое существование и свободу, но и за нашу. Это предложение подчеркивает непоколебимую приверженность ЕС суверенитету и экономической устойчивости Украины", – отметила докладчик в комитете ЕП Карин Карлсбро.

Отмечается, что 31 член комитета ЕП проголосовал "за", против были четверо. В Европарламенте отметили, что исключительный кредит в рамках макрофинансовой помощи (MFA) – это "вклад ЕС в рамках инициативы G7" по поддержке Украины в сумме до 50 млрд долл. (т.е. около 45 млрд евро).

Кредит не является целевым, что позволит Украине распределить полученные средства по собственному усмотрению. Предполагается, что средства будут предоставлены выплачены Украине до конца 2025 года.

"Погашение этого исключительного кредита МИД и кредитов других стран G7 будет осуществляться за счет доходов, полученных от замороженных активов Центрального банка России и обеспеченных Механизмом сотрудничества в области кредитов для Украины... Будущие доходы от замороженных российских активов, а также возможные взносы от государств-членов ЕС и других стран должны быть предоставлены Украине через этот механизм, чтобы помочь стране в погашении исключительного кредита MFA, а также кредитов от других партнеров G7", – говорится в сообщении.

При этом, напомним, что Венгрия угрожает заблокировать предоставление Украине 50 млрд евро кредита за счет замороженных российских активов. Издание Politico предполагает, что правительство Виктора Орбана делает это в интересах кандидата в президенты США Дональда Трампа. Отмечается, что, в случае победы тот сможет отказаться от предоставления американской доли этого кредита – и таким образом доказать свои избирателям, что не будет финансировать Украину.

Еврокомиссия еще в сентябре объявила о предоставлении Украине размере 35 млрд евро от ЕС. Изначальный план и распределение сумм между членами ЕС был изменен именно из-за угроз Венгрии. До того планировалось, что ЕС и США покрыли бы по 20 млрд долл. из общей суммы, а остальные средства выделили бы Канада, Япония и Великобритания.

Активы Центрального банка России были заморожены в соответствии с санкциями, введенными из-за вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года. В ЕС хранится около 210 млрд евро таких средств. Доходы от их обращения решено направлять Украине в качестве финансовой помощи.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что Украина выполнила 8 из 9 заданий по программе Ukraine Facility в третьем квартале 2024 года, но одна из них все еще находится на финальной стадии. Государство завершает подготовку Концептуальной записки о отступлениях от обязательств по оценке воздействия на окружающую среду.

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