В Иране будет много крови, но это агония действующей власти: что на самом деле происходит и стоит ли режим аятолл на грани падения. Интервью с Семиволосом

Иран вошел в самый глубокий внутренний кризис за десятилетие. Протесты, вспыхнувшие в конце декабря после забастовки предпринимателей в Тегеране из-за обвала национальной валюты и стремительного роста цен, за считанные дни переросли в общенациональное восстание. По разным оценкам, выступления охватили до 185 городов во всех провинциях страны. Количество погибших может достигать сотен, а возможно и более тысячи, десятки тысяч людей арестованы. Власти отвечают жесткими репрессиями, блокировкой интернета и мобильной связи, но даже в условиях информационной изоляции из страны продолжают поступать видео массовых выступлений, поджогов и столкновений с силовиками.

Эти протесты стали самыми массовыми с осени 2022 года, когда страну всколыхнуло убийство Махсы Амини. Но нынешняя волна имеет другую природу: если тогда ключевым был социально-культурный протест, то сейчас к нему добавился глубокий экономический кризис. Инфляция, обвал риала, рост цен на продовольствие и последствия санкций ударили прежде всего по бедным слоям населения, для которых еда составляет до половины всех расходов. Социальное недовольство накладывается на усталость от коррупции, репрессий и неэффективного управления. Эта смесь все труднее поддается контролю.

При этом протестное движение остается децентрализованным: у него нет единого лидера, четкого плана действий и легальной оппозиционной инфраструктуры. Внутри страны на этом фоне вновь появляется фигура Резы Пехлеви – сына свергнутого шаха, который живет в изгнании в США.

На этом фоне все активнее проявляется внешний фактор. Вашингтон внимательно следит за событиями и все меньше скрывает готовность вмешаться. Дональд Трамп публично предупреждает Тегеран: массовые убийства протестующих могут получить "жесткий ответ" со стороны США. В Белом доме обсуждаются варианты силового давления – от точечных ударов до масштабной воздушной операции. Формально речь не идет о введении войск, но сам факт таких заявлений уже становится элементом психологического и политического давления на режим аятолл.

Своими мыслями по этим и другим вопросам в эксклюзивном интервью для OBOZ.UA поделился директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

– В Иране уже более двух недель продолжаются масштабные протесты, начавшиеся после девальвации валюты и быстро охватившие до 185 городов. Несмотря на жесткие действия властей, активность не спадает, атакуются даже символы режима и КСИР. На ваш взгляд, что сейчас происходит в Иране и насколько эта волна протестов является уникальной?

– Для тех, кто внимательно следит за ситуацией в Иране и помнит предыдущие волны протестов, ничего принципиально неожиданного здесь нет. Таких беспорядков было немало. Начиная с 2009 года, во время так называемой Зеленой революции, когда выборы были сфальсифицированы в пользу Махмуда Ахмадинеджада. Затем – 2019 год, когда люди вышли на улицы из-за катастрофического экономического положения. Далее – 2022 год, восстание после убийства Махсы Амини. И вот теперь. То есть протестная традиция в Иране существует давно.

В то же время, эти беспорядки отличаются от предыдущих прежде всего тем, что в них участвуют очень разные социальные слои. Если раньше можно было говорить о доминировании бедных слоев или студенческого среднего класса, то сейчас мы видим сочетание практически всех групп населения, выступающих против режима верховного лидера Али Хаменеи. Именно он сегодня олицетворяет весь режим Ирана. Конечно, все не сводится только к фигуре верховного лидера и не исчерпывается его личностью. Но он персонализирован. Хаменеи стал символом, персонифицированным врагом для очень разных групп протестующих.

Если говорить о самой динамике протестов, то она развивается в уже привычном для Ирана формате. Вечером, в темное время суток, на улицы выходят протестующие. Днем власть мобилизует своих сторонников, чтобы продемонстрировать картинку массовой поддержки режима. По состоянию на сейчас очевидно, что власти и структуры Корпуса стражей Исламской революции развернули откровенный террор против протестующих и всех, кто выступает против режима. По мере развития событий, в зависимости от уровня насилия, эти протесты могут утихнуть в видимом, публичном формате. Но сопротивление и внутреннее сопротивление режиму будут только нарастать.

Провинции ведут себя несколько иначе. Там действуют вооруженные отряды – в частности курдские формирования. Есть и отряды басиджей. Часть этих сил ставит перед собой не только свержение исламистской власти, но и вопрос автономии или даже независимости тех регионов, где проживает неперсидское население.

– Насколько, на ваш взгляд, иранский режим сейчас все же контролирует ситуацию? Без внешнего вмешательства победа протестов вообще возможна? В Иране фактически зачищают протестное поле – лидеров нет. Люди на улицах действуют активно, но без четкой координации. Насколько такой формат может быть успешным в нынешнем Иране?

– Проблема здесь в том, что вы абсолютно правы: нет единого центра управления протестами, нет единой партии или структуры, которая бы ими управляла. В отличие от ситуации 1979 года, когда каждая мечеть была, по сути, легитимным пространством для агитации. И был лидер – Рухолла Хомейни, которого воспринимали все участники антишахского движения. А группы тогда были очень разные, не только исламисты. Но Хомейни был безоговорочным символом и лидером. Сегодня такого сказать нельзя. Оппозиция раздроблена и очень разнородна. Есть внутрисистемная оппозиция – умеренные исламисты, которые хотят реформ, но без демонтажа идеологических основ режима.

Есть светские республиканцы, которые выступают за возвращение к светскому государству. Есть монархисты, которые хотят возвращения сына последнего шаха – Резы Пехлеви – или создания конституционной монархии. Есть сепаратисты – этнические меньшинства, которые борются за автономию или независимость. Частичная координация между этими группами возможна, но единого центра действительно не существует. И этим активно пользуется режим. Пропаганда связывает Резу Пехлеви с Израилем и Соединенными Штатами, формируя образ внешнего вмешательства. Хотя на самом деле нынешние протесты имеют четко внутренние причины. Они не являются следствием прямых угроз или заговора извне, хотя разговоры о возможной войне, безусловно, влияют на общий фон.

Может ли режим удержаться? Без сомнения, да. Через применение чрезмерной силы, массовые убийства, террор, смертные приговоры. В этом смысле ничего принципиально нового мы не видим – так они действовали и раньше. Единственное, что их сейчас в определенной степени сдерживает, это угроза удара со стороны Соединенных Штатов Америки. Она заставляет режим маневрировать и предлагать Вашингтону возвращение к переговорам.

Но проблема в том, что требования американцев вряд ли удовлетворят Али Хаменеи и его окружение. Аппетиты Вашингтона будут расти по мере развития ситуации, и эти требования будут более жесткими, чем раньше. Поэтому нынешняя тактика Тегерана – тянуть время: начать переговоры, затянуть их на несколько месяцев, дождаться спада протестов и затем заявить, что договориться не удалось.

Я надеюсь, в Вашингтоне это понимают. Если Трамп этого не понимает – он болван. Иран не готов подписывать соглашения на условиях США. Экономическая ситуация в стране не улучшится, она будет только ухудшаться. А это значит, что у режима просто нет ресурсов, чтобы реально удовлетворить требования тех, кто вышел на улицы. И в долгосрочной перспективе это значительно более серьезная угроза для режима, чем сами протесты в центре Тегерана.

– Насколько Реза Пехлеви может стать консолидирующей фигурой для этого протестного движения? Он сегодня призывает не сворачивать протесты и заявляет о готовности вернуться в страну.

– Он начал это делать не сейчас. На самом деле 2022 год стал для Резы Пехлеви своеобразным водоразделом. Именно тогда он перестал быть частной фигурой и начал позиционировать себя как публичный политический актер, выстраивать собственные сети.

Пехлеви сложная фигура. Свита формирует короля – в данном случае шаха – и его окружение действительно является жестко монархическим, с правыми взглядами. Эти взгляды часто входят в прямой конфликт с позициями других оппозиционных групп. Насколько я знаю, в свое время они не смогли договориться о создании единой оппозиционной платформы, и Реза Пехлеви был одним из тех, кто фактически торпедировал это соглашение. Сейчас он тянет одеяло на себя. Откровенно говоря, ему это удается. Образ шаха, монарха, объективно более объединяющий, чем фигура любого гражданского активиста. По состоянию на сейчас все больше людей выходят на улицы с монархическими лозунгами, с призывами "Да здравствует шах", с ожиданием возвращения.

Идея Резы Пехлеви о возвращении в Иран, о том, что он станет рядом с "героическим иранским народом", очень напоминает события 1979 года, когда Рухолла Хомейни вернулся в Тегеран в феврале и фактически перевернул ситуацию с ног на голову, запустив Исламскую революцию. До этого момента еще оставались надежды на светское государство или светскую республику. Поэтому диспозиция сейчас очень сложная. В ближайшее время его возвращение маловероятно. Но революционные процессы вообще трудно анализировать рационально. Классическая революция в Иране сейчас, скорее всего, невозможна. Зато вполне реальной выглядит длительная стагнация и агония режима. Это не годы, а скорее перспектива одного года или чуть больше. Ключевой вопрос – насколько политические элиты готовы стоять до конца рядом с Хаменеи, который уже в почтенном возрасте.

– А его сын – Моджтаба Хаменеи, которого называют наследником, не очень популярен в стране...

– Абсолютно точно. Но он контролирует ключевые механизмы. Он контролирует бюро, то есть Бейт-е Рахбар – офис верховного лидера, и фактически ограничивает доступ к самому Хаменеи. Он контролирует ресурсы. Вокруг него сформировались радикально-консервативные группы, лояльные лично ему. По сути, мы видим формирование клана Али Хаменеи в связке с КСИР – Корпусом стражей Исламской революции.

Все ли в Иране готовы согласиться с таким форматом государства – большой вопрос. Это означает, что внутренние расколы, скорее всего, будут только усиливаться. Умеренные исламисты постепенно будут откалываться от режима. Часть из них, скорее всего, будет выезжать за границу, реально опасаясь похищений, убийств или давления на членов своих семей. В этом смысле мы будем говорить о дальнейшей эрозии режима. Но очень многое зависит от внешних факторов. И именно сейчас, на мой взгляд, Соединенные Штаты стоят перед ключевым выбором.

– Тогда давайте перейдем непосредственно к внешнему фактору. Какое решение примет Вашингтон? Будет ли нанесен удар с последующим принуждением Ирана к переговорам? Или, наоборот, переговоры начнутся без удара? Как в этой конфигурации будет вести себя Израиль? Отмечается, что сейчас у Трампа активно рассматриваются несколько сценариев: от удара до других форм давления. На ваш взгляд, решатся ли американцы на активные действия против нынешней иранской власти – прежде всего военные?

– По идее, Трамп должен на это решиться. Это его стиль: нанести удар и предложить сделку. Именно в такой последовательности. Но здесь много нюансов. Если его не "засосет" Гренландия... Потому что, видите, если будет Иран – Гренландии не будет.

– Гренландия – не такая горячая ситуация. Она от Трампа никуда не денется.

Именно поэтому ее и удобно держать на повестке дня – потому что она не горячая. А Иран – это горячая точка, которая предполагает ответ: удары по американским базам, по Израилю, другие сценарии эскалации. Это уже вопрос большой, затяжной войны. В этой логике быстрое прекращение исламистского режима может выглядеть менее болезненным, чем затягивание агонии на годы. Хотя, как говорится, бойся своих желаний. В итоге решение все равно будет принимать Трамп – и в значительной степени, как это часто бывает, эмоционально.

– Предыдущие американские удары по Ирану приводили к определенной внутренней консолидации иранского общества против США. Есть ли риск, что на этот раз военное вмешательство может повредить протестам? Или это преувеличенные опасения? И может ли такой удар, наоборот, стать шагом к свержению нынешнего режима?

– Все зависит от целей ударов. Если это штабы КСИР, предприятия, связанные с Корпусом, казармы, логистические центры – это один сценарий. Отдельный вопрос – удары по провинциям. Там ситуация значительно слабее, чем в Тегеране. И именно там удары могут привести к серьезному расшатыванию системы и даже коллапсу контроля. Но в то же время удары по провинциям могут усилить сепаратизм и запустить совсем другие процессы. Вариантов развития событий очень много. И честно говоря, мы все равно не угадаем, пока американцы не начнут действовать.

– На ваш взгляд, это все же больше "да" или "нет"? Или американцы реально вмешаются в эту ситуацию сейчас?

– Давайте я буду пессимистом. Есть серьезные шансы, что американцы не вмешаются.

– А какая тогда их логика?

– Она очень простая – им, по сути, безразлично. В этом кейсе логики меньше, чем политического комфорта. Трамп может сказать: большинство людей погибло не от действий режима, а "из-за НАТО" – он уже такое говорил. Иранцы предлагают переговоры – мы заходим в переговоры, нам нужен партнер по переговорам. А дальше – посмотрите, мол, народ уже не выходит на улицы, то кого мы вообще должны поддерживать? Такой сценарий вполне возможен.

– Израиль не может действовать отдельно, без США?

– Самостоятельно – нет. Это должно быть согласовано и синхронизировано.

– Российский фактор для Ирана сейчас сошел практически на нет? Или он все же существует? Западные СМИ, например, сообщали, что Али Хаменеи якобы даже разработал план эвакуации в Москву "на всякий случай". Это и есть все, что Кремль может предложить Тегерану?

– Я думаю, что Москва даже этого не предлагала. Это все информационно-психологические операции. И вообще сейчас очень трудно оценивать любую информацию из Ирана – особенно из оппозиционных и западных источников. Слишком много шума. Если мы говорим о существенной поддержке со стороны России, то сегодня она не может этого сделать.

– Если нынешняя исламская власть в Иране все же устоит, чем этот режим может стать еще более опасным, чем был раньше? Протесты масштабировались, потому что полиция и полувоенные формирования не справились, и теперь полноценно подключился КСИР. А это уже не силовики, это "мясники". Если они утопят протест в крови, они захотят больше власти.

– Да, если КСИР получит всю полноту власти, он станет ключевым центром принятия решений. Формально они и сейчас чрезвычайно влиятельны, но все же остаются исполнителями. В таком сценарии они могут выйти из тени Хаменеи и предложить новый формат власти. Фактически – военный переворот со стороны КСИР. Но даже это не спасет систему. Это не продержится долго, потому что нет ресурсов. В любом случае – это агония нынешней власти Ирана. Ведь ресурсов нет. Либо они начнут тотальное "раскулачивание", но тогда подорвут экономическую основу кланов, которые пока лояльны режиму, которые быстро перестанут быть лояльными. Плюс вопрос: что делать с Пезешкианом, что делать с правительством, которое не поддерживает усиление КСИР и ультрарадикалов? Внутри системы слишком много конфликтов. В любом случае –дальше будет более жесткий сценарий и много крови. Очень много. Чем это завершится – не знает никто. Но то, что насилие будет масштабироваться, это уже очевидно. Здесь я ничего нового не открываю.