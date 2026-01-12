Vodafone изменит цены на свои тарифы: как подорожают

Мобильный оператор Vodafone анонсировал повышение ряда тарифов – в связи с инвестированием средствав поддержку, восстановление и развитие сети. Речь, в частности, о линейке предложений FLEXX, стоимость которых увеличиться на

Видео дня

Об этом сообщили в самом Vodafone. Там отметили: новые цены вступят в силу с 14 января.

"Чтобы продолжать быть надежным оператором, мы вынуждены пересмотреть стоимость тарифной линейки. Это наша с вами общая инвестиция в то, чтобы связь была", – говорится в сообщении.

Как подорожают тарифы Vodafone

Ныне стоимость тарифа FLEXX GO составляет 320 грн/4 недели. С 14 января же для тех, кто подключается впервые, стоимость составит 420 грн/4 недели. Т.е., подорожание составит 100 грн.

Тариф FLEXX TOP сейчас стоит 500 грн/4 недели. После подорожания стоимость будет составлять 550 грн – т.е., вырастет на 50 грн.

Кроме того, отмечается, изменится объем предоставляемого в рамках тарифа интернета в роуминге. Так:

В тарифе FLEXX GO он составит 15 ГБ.

Ныне предоставляется 10 ГБ в странах ЕС.

В тарифе FLEXX TOP – 20 ГБ.

Ныне предоставляется 16 ГБ в странах ЕС.

"Все текущие абоненты тарифов обязательно получат индивидуальное SMS с обновленными условиями. Их также можно найти на странице тарифа", – рассказали в операторе.

Как формируются мобильные тарифы

В целом же, рассказал OBOZ.UA телеком-аналитик Александр Глущенко, формирование мобильных тарифов достаточно простое. По его словам, в них:

Закладывается себестоимость тех услуг, которые включены в тарифный план.

То есть звонков, сообщений, мобильного интернета и тому подобное.

Добавляются налоги и маржа.

"Так имеем тариф. Как правило, формула не меняется. Любые изменения, любые улучшения, любые дополнительные услуги, которые включают в тарифный план, – за все это надо платить. Иначе это будет не бизнес, а меценатство", – констатировал он.

Как сообщал OBOZ.UA, с 1 января Украина присоединилась к зоне роуминга Европейского Союза Roam like at home, поэтому украинцы смогут пользоваться звонками, SMS и мобильным интернетом в 27 странах Евросоюза без доплат по условиям своего тарифа. Такие же правила будут действовать и для абонентов из ЕС во время пребывания в Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!