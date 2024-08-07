Украина получит 4,2 млрд евро от ЕС: какие условия были выполнены

Совет Европейского Союза одобрил выделение 4,2 млрд евро макрофинансовой помощи Украине. Это решение поддержит макрофинансовую устойчивость и функционирование государственного управления страны. Для получения помощи Украине предстоит провести 69 реформ из 15 разделов, которые каждые три месяца будет проверять Европейская комиссия.

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Об этом сообщил Кабинет Министров Украины. Финальное решение по этому вопросу было принято Советом Европейского Союза на основании рекомендаций Европейской комиссии и послов ЕС.

Это вторая положительная финансовая новость на этой неделе после поступления в бюджет 3,9 млрд. долларов гранта от США. Этот шаг стал возможным благодаря успешному выполнению девяти индикаторов Плана Украины для Ukraine Facility с дедлайном во ІІ квартале 2024 года. Первая так называемая "регулярная выплата" последовала после утверждения Плана, ранее Украина получала "безусловные платежи".

Совет ЕС пришел к выводу, что Украина выполнила необходимые условия и реформы, предусмотренные в Плане Украины для получения средств. Эти реформы включают управление государственными финансами, государственными предприятиями, бизнес-среду, энергетику и разминирование. Совет ЕС также отметил важность скорейшего выделения средств, учитывая сложную финансовую ситуацию в Украине.

Деньги от ЕС: что за программа и какие условия

Ukraine Facility – это программа рекордной экономической помощи от ЕС, согласно которой Украина в течение 4 лет (т.е. до 2027 года) получит 50 млрд евро при условии выполнения определенных условий. Деньги будут выделяться как кредитами, так и в виде безвозвратных грантов.

Собственно, средства будут разделены на прямое финансирование (33 млрд. евро) и грантовые выплаты (17 млрд. евро), которые будут содержать техническую поддержку для осуществления реформ, покрытия процентов по кредитам и финансирования рисков в приоритетных сферах. Для получения помощи Украина должна провести 69 реформ из 15 глав.

Успехи каждые три месяца будет проверять Европейская комиссия. В частности, согласно плану, изменения нуждаются в следующих областях:

реформа госуправления и управления государственными деньгами;

судебная система, борьба с коррупцией и отмыванием денег;

финансовые рынки;

управление государственными активами;

человеческий капитал и бизнес-среда;

региональная политика и децентрализация;

энергетический сектор, зеленый переход и защита окружающей среды;

транспорт;

агропродовольственный сектор;

цифровая трансформация.

Если Украина будет выполнять задуманное, ЕС будет переводить транш помощи. Если нет – финансирование не будет.

С момента вступления решения в силу Ukraine Facility Европейский Союз уже выплатил Украине 6 млрд евро в виде переходного финансирования и 1,89 млрд евро предварительного финансирования после выполнения согласованных условий политики. Украина благодарит руководство Европейского Союза за очередной пакет помощи и планирует упорно работать над выполнением индикаторов с дедлайнами в ІІІ квартале 2024 года.

Как сообщал OBOZ.UA ранее Украина получила первый в 2024 году транш прямой бюджетной поддержки от Соединенных Штатов. Деньги потратят на финансирование бюджетной сферы – они пойдут на зарплаты учителям, медикам, спасателям и социальной помощи населению.

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