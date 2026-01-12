Россия начала убивать больше гражданских после начала переговоров Трампа и Путина – Bloomberg

Россия резко активизировала атаки на гражданское население Украины после того, как лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп начал усилия по прекращению войны. Количество жертв росло каждый раз, когда администрация президента США пыталась продвинуть мирные переговоры.

Видео дня

Об этом пишет Bloomberg. Издание ссылается на первую комплексную оценку потерь среди гражданских в 2025 году, подготовленную европейскими правительствами.

Сколько гражданских украинцев убила Россия в 2025 году

По данным этого отчета, в прошлом году в результате российских атак погибло примерно 2 400 гражданских украинцев, еще почти 12 тысяч получили ранения.

Это почти на 30% больше, чем в 2024 году.

Общее же количество погибших гражданских в Украине с начала полномасштабной войны оценивается примерно в 15 тысяч человек, среди них 758 детей. Еще более 40 000 гражданских украинцев получили ранения, среди них 2 445 – детей.

Аналитики указали на закономерность

В отчете пришли к выводу, что российские захватчики увеличивали интенсивность ударов по мирным жителям Украины каждый раз, когда Вашингтон пытался продвинуть мирные переговоры.

Это показывает хронология событий.

Согласно отчету, более 2000 человек погибли в Украине из-за российских обстрелов в 2025 году после того, как Трамп провел телефонный разговор с Путиным, в ходе которого они договорились начать переговоры о прекращении огня. После этого армия РФ осуществила 40 крупнейших за всю войну ударов.

Кроме того, после августовской встречи Трампа и Путина на Аляске россияне запускали по Украине в среднем по 5,3 тысячи беспилотников ежемесячно. Это в пять раз превышает среднемесячный показатель 2024 года.

А после того, как в публичном пространстве появилась информация о 28-пунктном "мирном плане" Трампа, армия РФ запустила по Украине более 9 тысяч БПЛА и 350 ракет. В результате ударов погибли более 220 мирных украинцев.

Как сообщал OBOZ.UA, за прошедшую неделю РФ запустила по Украине около 1100 дронов и более 50 ракет. Основными целями российских террористов как и в предыдущие атаки, были жилые дома и энергетика.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!