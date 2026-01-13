От дипломатии до военных ударов: в Axios узнали планы Трампа по Ирану

Президент США Дональд Трамп склоняется к нанесению удара по Ирану в качестве наказания режима за убийство протестующих. Однако окончательного решения он еще не принял и рассматривает иранские предложения для переговоров.

В Вашингтоне сомневаются, что бомбардировки смогут переломить ситуацию в Тегеране. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источник в Белом доме, непосредственно знакомый с ситуацией.

Трамп угрожал иранскому режиму ударами в случае гибели протестующих и всерьез рассматривает вариант бомбардировки правительственных сил исламской страны. В Белом доме отметили, что американский президент 13 января обсудит варианты на встрече со своей командой по национальной безопасности.

После появления сообщений о гибели сотен протестующих в выходные дни Трамп заявил журналистам, что Иран начинает переступать его "красную линию". Если американский президент отдаст приказ о нанесении ударов, они, скорее всего, будут направлены против тех элементов режима, которые отвечают за внутреннюю безопасность и считаются ответственными за репрессии.

Вашингтон готовит санкции

Однако его посланник Стив Уиткофф также связался с министром иностранных дел Ирана по поводу дипломатического пути, предполагающего возобновление ядерных переговоров. Параллельно с этим Трамп объявил о введении новых вторичных санкций для усиления давления на Иран.

"С сегодняшнего дня любая страна, ведущая бизнес с Исламской Республикой Иран, будет платить пошлину в размере 25% со всех деловых операций, осуществляемых с Соединенными Штатами Америки. Этот приказ является окончательным и обязательным к исполнению", – заявил Трамп.

Некоторые представители администрации Трампа считают, что удары по Ирану могут не принести желаемого результата. Но сам Трамп, по словам источника, склоняется к тому, чтобы отдать приказ о военных мерах.

Напомним, правозащитная организация HRANA заявила, что в ходе массовых протестов в Иране погибли уже более 500 человек. Демонстрации продолжаются уже вторую неделю и стали самыми масштабными с 2022 года.

Как писал OBOZ.UA, сенатор-республиканец Линдси Грэм призвал Дональда Трампа ликвидировать верховного лидера Исламской Республики Иран аятоллу Али Хаменеи. По его словам, дальнейшие действия США должны быть направлены на поддержку протестующих и давление на иранские власти.

