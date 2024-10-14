Орбан заблокировал 50 млрд евро помощи Украине, чтобы "угодить" Трампу – Politico

Венгрия планирует заблокировать предоставление Украине 50 млрд евро кредита за счет замороженных российских активов в интересах кандидата в президенты США Дональда Трампа. По плану, в случае победы тот сможет отказаться от предоставления американской доли этого кредита – и таким образом доказать свои избирателям, что не будет финансировать Украину.

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Об этом сообщает Politico. Отмечается: таким образом "премьер-министр Венгрии Виктор Орбан готовится преподнести крупный политический подарок своему лучшему другу по ту сторону Атлантики".

Аналитики напоминают: несмотря на то, что запланированная помощь Украине будет предоставлена в виде кредита, погашен он будет за счет "непредвиденной прибыли, полученной от более чем 250 млрд долларов замороженных в западных странах российских активов". Большая часть которых находится в Европе.

В связи с этим ЕС может предоставить Украине помощь в 35 млрд евро. Остальные средства должны выделить его союзники в G7 – в т.ч., США.

В то же время, сами США сейчас настаивают на том, что ЕС необходимо продлить срок продления минимум до 36 месяцев. Ведь сейчас этот срок составляет всего 6 месяцев, что "увеличивает вероятность того, что какая-либо страна разморозит активы, и это заставит национальные правительства использовать деньги налогоплательщиков для погашения кредита".

"В то время как лидеры всех стран ЕС выступают за продление срока продления санкций до 36 месяцев, как того требуют США, Орбан отказывается. ... Для него преимущество в том, что он покупает необходимую ему добрую волю у своего друга-республиканца", – констатировали аналитики.

Украина же, отметили они, остро нуждается в этой помощи. В частности, чтобы подготовиться к ожидаемой тяжелой зиме – ведь "Россия энергетическую инфраструктуру страны своей целью".

В связи с этим в ЕС могут пойти на предоставление помощи Украине без привлечения союзников. Однако это даст возможность США вообще не принимать участие в финансировании страны.

"Если Брюссель и Вашингтон совместно предоставят Украине кредит, Трамп будет связан его обслуживанием в течение многих лет. Но если кредит будет одобрен без США, у него не будет таких обязательств. ... Блокирование кредита Орбаном – пример сближения Трампа и венгерского премьер-министра. Похоже, что эти двое уже идут в ногу по вопросах Украины", – резюмировали аналитики.

Впрочем, подчеркнули они, в самом ЕС предпринимают попытки давления на Орбана. Однако тот "пока не сдается".

Тем не менее, констатируется, без помощи Украину не оставят. Ведь в ЕС, похоже, готовы пойти на ее предоставление даже без участия США.

"Если Венгрия откажется уступить, ЕС, скорее всего, предоставит кредит на своих условиях. ... ЕС ускоряет принятие законодательства о выплате Украине до 35 млрд евро, что покрывает долю США в кредите. Вопрос должен быть решен к концу октября", – рассказали аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA,в то же время, венгерская нефтяная группа MOL ожидает, что ее нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) смогут перерабатывать российскую сырую нефть до конца 2026 года. При том, что раньше крайним сроком назывался 2025 год. Таким образом компания MOL решила еще год качать нефть из России.

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